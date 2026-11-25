Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha premiato quattro progetti di Pisa, Lucca e Massa-Carrara. A ciascuna scuola 500 euro e l’accesso alla fase nazionale di Verona

PISA – Con il cortometraggio animato «Marinae», la classe 5ª E del liceo artistico «Franco Russoli» di Pisa è tra le vincitrici della nona edizione del premio «Storie di alternanza e competenze». I riconoscimenti sono stati consegnati il 25 novembre nella sede pisana della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Il corto, dedicato a una figura storica, ha offerto alla classe l’occasione per riflettere sulla condizione delle donne tra passato e presente. Con il supporto di docenti e professionisti dell’audiovisivo, gli studenti hanno seguito tutte le fasi della produzione, dalla sceneggiatura al disegno su tavoletta grafica, fino all’animazione e al montaggio.

Gli altri progetti premiati sono il restauro della scultura «Il Cantico del Sole», danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, a cura dell’istituto professionale per il marmo «P. Tacca» di Carrara. L’istituto «Barsanti», sede «L. Einaudi» di Marina di Carrara, ha presentato un percorso sulla pelletteria artigianale. Il liceo artistico «A. Passaglia» di Lucca ha realizzato una scenografia teatrale con interventi di videomapping.

Il premio, promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, valorizza i percorsi che avvicinano gli studenti al mondo del lavoro. I quattro istituti hanno ricevuto un attestato e 500 euro ciascuno e accedono alla fase nazionale, che mette in palio 26mila euro complessivi. La cerimonia conclusiva si terrà a Verona nell’ambito di Job&Orienta, in programma dal 25 al 28 novembre.

Last modified: Novembre 25, 2026