Screening gratuiti per il tumore al seno, la Carovana della Prevenzione arriva a Pontedera

Written by Redazione• 9:36 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- La Carovana della Prevenzione di Komen Italia torna in Toscana per offrire alle donne la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai principali esami per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

L’unità mobile, dotata di attrezzature diagnostiche e personale sanitario specializzato, farà tappa il 9 settembre nei pressi della Farmacia Comunale Pontedera 1. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del gruppo Farma Acquisition Holding, che per il quinto anno consecutivo ha rinnovato la propria collaborazione con Komen Italia.

Le visite sono riservate alle donne iscritte al programma fedeltà delle farmacie aderenti, che non abbiano effettuato esami analoghi negli ultimi dodici mesi, non siano in gravidanza o in fase di allattamento e abbiano precedentemente prenotato un appuntamento.

Le donne di età inferiore ai 40 anni potranno sottoporsi a un’ecografia mammaria, mentre per quelle di età compresa tra i 40 e i 49 anni e per le over 75 sarà disponibile lo screening mammografico.

Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa tra le donne a livello mondiale. Negli ultimi trent’anni è stato inoltre registrato un aumento dell’incidenza nella fascia di età compresa tra i 20 e i 39 anni. La prevenzione e lo screening rivestono quindi un ruolo fondamentale: una diagnosi precoce può infatti aumentare le possibilità di sopravvivenza e contribuire a ridurre la mortalità.

La Carovana farà complessivamente tre tappe in Toscana: l’8 settembre sarà a Lucca, davanti alla Farmacia Comunale Lucca 24 Ore; il 9 settembre raggiungerà Pontedera; il 10 settembre sarà infine a Scandicci, davanti alla Farmacia Comunale Scandicci 3.

Il sostegno alla Carovana della Prevenzione si inserisce nel percorso avviato da Farma Acquisition Holding per ampliare il ruolo delle farmacie attraverso l’offerta di servizi integrati di prevenzione e assistenza rivolti ai cittadini.

Last modified: Settembre 2, 2026