Scossa di terremoto 4.3 avvertita in città: tanta paura ma nessun danno

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di martedì 4 agosto a Pisa. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è di 4.3. Il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa, a una profondità di 8 chilometri.

La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Cascina, Massarosa, Collesalvetti, Livorno e nelle vicine Lucca e Massa. Al momento non si hanno notizie di danni ma le verifiche sono in corso. Tanta paura i città ed in Provincia dove la gente è scesa in strada per il forte boato.

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate nell’area pisana dopo l’evento di magnitudo locale ML 4.3 avvenuto alle 10.15 di oggi, martedì 4 agosto. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa è avvenuta alle 12.47, con magnitudo ML 2.3 ed epicentro localizzato quattro chilometri a sud-ovest di Pisa. Una seconda scossa, più intensa, è stata registrata alle 13.04: la magnitudo è stata ML 3.2, con epicentro cinque chilometri a sud-ovest della città.

Al momento sono in corso verifiche statiche sugli edifici pubblici e su quelli di interesse pubblico.

Stop ai treni nel nodo di Pisa dalle 10:30 in seguito alla scossa di terremoto avvertita attorno alle 10:15. “La circolazione – fa sapere Trenitalia – è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Pisa. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi“. Attualmente i tabelloni della stazione centrale di Pisa, sia sul lato partenze che arrivi, segnalano treni in ritardo fino a 80 minuti e cancellazioni. E’ stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Empoli, Pisa-Livorno, Pisa-Lucca e Pisa-Viareggio. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura ferroviaria. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro per effettuare i controlli previsti dalle procedure di sicurezza adottate in caso di eventi sismici. La circolazione ferroviaria riprenderà una volta concluse le verifiche e accertata la piena sicurezza delle linee.

Last modified: Agosto 4, 2026