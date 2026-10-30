Written by Ottobre 30, 2026 1:49 pm Pisa, Attualità

Scomparsa di Ilario Luperini, il cordoglio del Comune di Pisa

HomePisa, AttualitàScomparsa di Ilario Luperini, il cordoglio del Comune di Pisa

PISA – L’Amministrazione comunale di Pisa esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ilario Luperini, ricordandolo come una figura di riferimento della vita culturale cittadina.

Nel corso della sua lunga attività, Luperini ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo della scuola, dell’arte e delle istituzioni culturali pisane, contribuendo alla valorizzazione della città.

L’Amministrazione si stringe ai familiari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno.

Last modified: Ottobre 30, 2026
Previous Story
Leonardo da Vinci e il teatro, a San Miniato in mostra un prezioso foglio autografo
Next Story
Paolo Bianco: “Le ultime tre gare hanno dimostrato la grande crescita del gruppo. Ad Avellino consapevoli della nostra forza”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti