Scomparsa di Ilario Luperini, il cordoglio del Comune di Pisa

Written by Redazione• 1:49 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’Amministrazione comunale di Pisa esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ilario Luperini, ricordandolo come una figura di riferimento della vita culturale cittadina.

Nel corso della sua lunga attività, Luperini ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo della scuola, dell’arte e delle istituzioni culturali pisane, contribuendo alla valorizzazione della città.

L’Amministrazione si stringe ai familiari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno.

Last modified: Ottobre 30, 2026