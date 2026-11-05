Scolmatore dell’Arno, annunciati 25 milioni dal Governo per l’adeguamento idraulico

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Il sindaco Conti ha comunicato il finanziamento durante il convegno sul futuro del fiume a Palazzo Gambacorti. Le risorse assegnate all’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale.

PISA– Venticinque milioni di euro per l’adeguamento idraulico del canale Scolmatore dell’Arno. Lo ha annunciato il sindaco Michele Conti durante il convegno “L’Arno che verrà: prospettive per il futuro del fiume, gestione, sicurezza e visione”, svoltosi questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

Le risorse governative sono state assegnate all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e serviranno a rafforzare una delle infrastrutture fondamentali per la protezione della città dalle piene.

«Le piene del 2019 e del 2025 ci hanno ricordato quanto sia importante poter deviare verso il mare una parte delle acque dell’Arno prima che raggiungano la città», ha dichiarato Conti. Il sindaco ha richiamato il ruolo dello Scolmatore all’interno di un sistema che comprende anche la cassa di espansione di Roffia e le paratie sui lungarni, sottolineando il lavoro degli operatori e il coordinamento tra le istituzioni.

«I 25 milioni di euro ci permettono di rafforzare una delle opere su cui si regge quel sistema. Per questo ringrazio il Governo Meloni e il ministro Nello Musumeci», ha aggiunto.

Il finanziamento rientra nel programma nazionale illustrato da Musumeci, che prevede oltre 500 milioni di euro, cofinanziamenti compresi, per la riduzione del rischio idrogeologico e gli interventi nelle aree colpite da calamità. Di questi, 470 milioni provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’Accordo per la Coesione sostiene complessivamente 55 interventi, individuati dal Dipartimento Casa Italia insieme alle Autorità di bacino e alle altre strutture coinvolte.

A sessant’anni dall’alluvione del 1966, Conti ha ribadito la necessità di investire nella prevenzione attraverso manutenzione, monitoraggio e programmazione, ringraziando l’Autorità di bacino e la segretaria generale Gaia Checcucci. Ha inoltre richiamato il progetto di navigabilità dell’Arno, che punta a collegare il centro storico, San Rossore e il litorale.

Il convegno è stato organizzato dal Cerafri, Centro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico, nell’ambito del progetto “Arno 2026”, con ANBI Toscana tra i partner. Il confronto proseguirà con due incontri tecnico-scientifici nelle Università di Pisa e Firenze.

Last modified: Novembre 6, 2026