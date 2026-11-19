Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Politica

Venerdì 20 novembre alle 9 il concentramento in piazza dei Cavalieri. Il movimento chiede maggiori finanziamenti per istruzione e ricerca e contesta gli accordi con l’industria bellica.

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Potere al Popolo! Pisa aderisce alla giornata di sciopero studentesco internazionale contro la guerra, il riarmo e la leva militare, annunciando la propria partecipazione alla mobilitazione di venerdì 20 novembre. Il concentramento è previsto alle 9 davanti al Polo Carmignani, in piazza dei Cavalieri.

Il movimento si schiera al fianco degli studenti di Cambiare Rotta e OSA, che hanno promosso l’appuntamento dopo l’assemblea studentesca e l’occupazione del polo universitario. La protesta coincide con la giornata di sciopero indetta da USB nella scuola, nell’università e negli enti di ricerca.

Al centro delle rivendicazioni, la richiesta di maggiori risorse per istruzione e ricerca, il contrasto alla precarietà e il rafforzamento di borse di studio e studentati pubblici. Potere al Popolo contesta inoltre gli accordi di ricerca dual-use, con possibili applicazioni civili e militari, stipulati con la filiera bellica.

Nel comunicato, il movimento denuncia condizioni di difficoltà per studenti e lavoratori della formazione, richiamando il sovraffollamento delle classi, i problemi degli edifici scolastici e l’instabilità dei percorsi professionali di borsisti e ricercatori.

Sul piano politico, Potere al Popolo critica il Governo Meloni e il centrosinistra, accusandoli di favorire la repressione delle mobilitazioni. Nel mirino anche la richiesta del presidente della Provincia Massimiliano Angori di un tavolo istituzionale sulla sicurezza nelle scuole, che il movimento contrappone alla necessità di intervenire sulle strutture e sul personale.

La mobilitazione si inserisce nel percorso che prevede un’assemblea cittadina il 4 dicembre e la partecipazione alla manifestazione del 12 dicembre a Roma contro il carovita e la guerra.

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Last modified: Novembre 19, 2026