Sciopero del 30 ottobre, appello alla mobilitazione a Pisa: ritrovo alle 9 in piazza XX Settembre

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Al centro della protesta salari, casa, servizi pubblici e opposizione alle spese militari. Solidarietà alle persone coinvolte nei provvedimenti di polizia durante le manifestazioni del 24 ottobre

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Un appello a partecipare allo sciopero generale di venerdì 30 ottobre, con appuntamento alle ore 9 in piazza XX Settembre, indicata dai promotori come “piazza Gaza”. La mobilitazione mette insieme le rivendicazioni contro il carovita, i bassi salari e la precarietà con l’opposizione all’economia di guerra e la difesa del diritto di manifestare.

Il documento prende le mosse dalle proteste del 24 ottobre, descritte come una giornata di ampia partecipazione, soprattutto giovanile. I promotori esprimono solidarietà alle persone che avrebbero subito interventi repressivi e contestano la gestione dell’ordine pubblico, denunciando controlli, identificazioni, fermi preventivi e cariche.

«Il manganello non cancella le ragioni della protesta», si legge nell’appello, che richiama l’aumento di prezzi e affitti, le difficoltà delle famiglie e l’accesso sempre più problematico ai servizi pubblici.

La critica riguarda anche le politiche europee di riarmo e le scelte del Governo sulle spese militari. Nel documento vengono inoltre contestate le posizioni di diversi sindaci di centrosinistra, accusati di chiedere ordine senza affrontare le responsabilità delle politiche urbane nella crescita delle disuguaglianze e dell’emergenza abitativa.

Secondo l’appello, lo sciopero generale promosso da USB si intreccerà con la mobilitazione internazionale dei portuali, collegando le vertenze sul lavoro e sul costo della vita all’opposizione alla guerra.

Salari, abitazione, bollette, trasporti, sanità e istruzione sono i temi sui quali viene chiesto di convergere in piazza. «Vertenze diverse, una sola lotta», è il messaggio che accompagna l’invito alla partecipazione.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 28, 2026