Possibili ritardi e cancellazioni sulle linee urbane ed extraurbane. Autolinee Toscane garantirà il servizio dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29
PISA – Venerdì 4 dicembre lo sciopero nazionale di 24 ore potrà avere ripercussioni sui bus di Pisa e del resto della Toscana. Allo sciopero aderiscono CUB Trasporti e USB Lavoro Privato per il trasporto pubblico locale.
Autolinee Toscane garantirà le corse in due fasce orarie:
- dalle 4.15 alle 8.14
- dalle 12.30 alle 14.29
Fuori da queste fasce, ritardi e cancellazioni dipenderanno dalle adesioni. Lo sciopero coinvolgerà anche gli addetti alle biglietterie, la cui apertura potrà quindi variare. Alla precedente astensione nazionale del 28 novembre 2025, secondo l’azienda, aveva aderito il 21,74% del personale.
Tra le rivendicazioni dei sindacati ci sono aumenti salariali, riduzione dell’orario a parità di retribuzione, maggiore sicurezza sul lavoro e investimenti nei servizi pubblici.
Per gli aggiornamenti si possono consultare il sito di Autolinee Toscane e l’app at bus, oppure chiamare il numero verde 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24.Last modified: Novembre 27, 2026