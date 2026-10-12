Scienza e cucina si incontrano a Pisa: al Sant’Anna i dieci anni della ristoceutica

Written by Redazione• 11:08 am• Pisa, Attualità, Cultura

Mercoledì 14 ottobre dalle 9 una giornata sul “pasto funzionale”, con ricercatori, nutrizionisti e chef. In programma degustazioni consapevoli e showcooking.

PISA – Non soltanto quali alimenti mangiamo, ma come li combiniamo e li cuciniamo. È il punto di partenza della ristoceutica, l’approccio ideato nel 2016 da Vincenzo Lionetti, medico e professore associato della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che celebra i suoi primi dieci anni con una giornata di confronto tra scienza, alimentazione e cucina.

L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre, dalle ore 9, nell’Aula Magna del Sant’Anna, con l’iniziativa “RISTOCEUTICA 2016–2026 – L’arte di nutrire la vita. Dieci anni di scienza, alimentazione e benessere”.

Al centro ci sarà il “pasto funzionale”: una combinazione ragionata di ingredienti, preparazioni e processi di trasformazione, studiata per comprendere come questi elementi interagiscano e influenzino le risposte dell’organismo.

«Non si tratta semplicemente di mettere insieme ingredienti salutari, ma di comprenderne le interazioni e gli effetti sull’organismo», spiega Lionetti. L’obiettivo è spostare l’attenzione dalle proprietà del singolo alimento alla valutazione del pasto nella sua interezza.

La giornata riunirà ricercatori, docenti universitari, professionisti della nutrizione, chef, istituzioni, imprese e rappresentanti della società civile. Il programma affronterà ortaggi funzionali, biodiversità, cereali fermentati e composti bioattivi, approfondendo anche il ruolo delle tecniche di preparazione e delle quantità consumate.

Spazio inoltre a sostenibilità, inclusione ed educazione alimentare, con il coinvolgimento delle scuole, del mondo della ristorazione e dell’Accademia Italiana della Cucina.

Degustazioni consapevoli e uno showcooking conclusivo porteranno il confronto dalla teoria alla pratica, mostrando come ricerca e arte culinaria possano dialogare nella costruzione dei pasti.

Last modified: Ottobre 12, 2026