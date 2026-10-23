Scherma. Martina Batini riceverà il “Premio Festina Lente” della Regione Toscana

Written by Redazione• 11:52 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

Domenica 25 ottobre alle 11.30 la cerimonia al San Rossore Sport Village di Pisa. A consegnare il riconoscimento sarà Antonio Mazzeo

PISA – La campionessa pisana di fioretto Martina Batini riceverà il Premio Festina Lente del Consiglio regionale della Toscana. La cerimonia si terrà domenica 25 ottobre alle 11.30 al San Rossore Sport Village, in viale delle Cascine 152.

Il riconoscimento, destinato a personalità che danno prestigio alla Toscana attraverso il proprio impegno e i risultati raggiunti, sarà consegnato dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, promotore dell’assegnazione.

Alla premiazione interverranno anche il consigliere regionale Matteo Trapani e Andrea Madonna, presidente e amministratore delegato del Gruppo Madonna e del San Rossore Sport Village.

Batini, salita lo scorso maggio al primo posto del ranking mondiale femminile, svolge una parte consistente della propria preparazione nel centro sportivo pisano. La struttura affianca gli atleti integrando preparazione atletica, medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione.

Il premio celebra così i risultati della fiorettista e il suo legame con il territorio pisano.

Last modified: Ottobre 23, 2026