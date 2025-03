Sassuolo- Pisa 1-0 22′ Moro

Written by Antonio Tognoli• 4:16 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

REGGIO EMILIA – Sono in campo al Mapei Stadium il Pisa nel posticipo del sabato nel big-match di giornata con la capolista Sassuolo.

di Antonio Tognoli

Foto di Roberto Cappello

PRE GARA. Mister Inzaghi deve fare a meno di Solbakken e Vignato. Il tecnico nerazzurro schiera il solito 3-4-2-1. Davanti a Semper il solito trio formato da Rus, Caracciolo e Canestrelli. Sernicola è la novità sulla fascia destra, mentre Angori è confermato a sinistra. Sulla linea mediana spazio Piccinini e Marin. Tramoni e Moreo un passo indietro rispetto all’unica punta Lind. Il Sassuolo risponde con un 4-3-3. Davanti a Moldovan ci sono Romagna e Lovato con Toljan e Doig schierati sugli esterni difensivi. Boloca, l’ex Mazzitelli e Ghion a centrocampo. Berardi, Moro e Laurientè sono gli attaccanti. Sono seimila cinquecento i pisani che si sono riversati al Mapei Stadium per seguire da vicino la prova dei ragazzi di mister Pippo Inzaghi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla fluo, Sassuolo in neroverde. Coreografia da brividi dei tifosi del Pisa: “Il Nerazzurro della mia sciarpa ovunque porterò“. I ritmi della gara sono subito alti. Prima occasione del Sassuolo con l’apertura di Laurientè per Berardi il cui tiro è deviato provvidenzialmente da Angori in angolo. La risposta del Pisa non si fa attendere. I ragazzi di Inzaghi costruiscono sull’out di destra con il cross di Sernicola per il destro di Moreo e la risposta di Moldovan. Sull’azione successiva il Pisa conquista un corner che peò non ha esito. La formazione neroverde si fa però pericolosa con il passare dei minuti con Doig che da pochi passi accompagna la sfera sul fondo. Poco dopo ancora il Sassuolo con il traversone dalla tre quarti di Romagna, la sponda di Moro per Doig che di destro da pochi passi colpisce il palo. Nerazzurri che non riescono ad uscire in questa fase. Primo ammonito del match al 19′ è l’ex nerazzurro Mazzitelli. Al minuto 22 passa il Sassuolo: Toljan scarica a destra per Berardi, il cui cross imbecca Moro che a centro area anticipa Rus e mette alle spalle di Semper: 1-0. Neroverdi avanti.

SASSUOLO – PISA 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli, Ghion; Berardi, Moro, Laurienté. A disp. Satalino, Volpato, Mulattieri, Obiang, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Pierini, Muharemovic, Verdi. All. Fabio Grosso.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Sernicola, Piccinini, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Hojholt, Sussi, Meister, Tourè, Castellini, Abildgaard, Arena, Calabresi, Morutan, Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini della sezione dj Genova (Ass. Zingarelli-Pascarella). Quarto uomo: Lovison. VAR: Chiffi. AVAR: Di Marco

RETI: 22′ Moro (S)

NOTE: giornata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Mazzitelli (S). Angoli 4-2

