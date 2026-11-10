“Sapori d’Autunno in Borgo”: degustazioni e prodotti locali nei negozi del centro di Pisa

Written by Redazione• 4:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 14 novembre, dalle 16 alle 20, la terza edizione dell’iniziativa di Confesercenti. Ingresso gratuito.

PISA – Vini biologici, miele, olio, cioccolato, tartufi, liquori, birre e dolci: le specialità del territorio entrano nei negozi del centro storico con “Sapori d’Autunno in Borgo”, in programma sabato 14 novembre dalle 16 alle 20.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata da Confesercenti Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, nell’ambito del progetto Terre di Pisa.

Il percorso interesserà Borgo Stretto, via Oberdan, piazza del Pozzetto, corso Italia, piazza San Felice, via San Francesco e via San Martino. Cittadini e visitatori potranno scoprire prodotti artigianali e incontrare le attività commerciali coinvolte. L’ingresso è gratuito.

«Crediamo fortemente nell’importanza di organizzare eventi capaci di portare persone nelle nostre strade, valorizzare le attività commerciali e creare nuove opportunità per il tessuto economico locale», spiega Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale di Confesercenti Pisa e responsabile dell’organizzazione.

Per il direttore Claudio Del Sarto, l’obiettivo va oltre la degustazione: «Vogliamo un’esperienza che invogli cittadini e visitatori a vivere le nostre vie, entrare nei negozi e riscoprire il valore delle attività di vicinato».

Il presidente Fabrizio Di Sabatino sottolinea invece il ruolo sociale del commercio: «Le attività di vicinato sono un presidio fondamentale per la vitalità delle nostre città».

All’iniziativa collaborano anche Orange Lab Agency, media partner che ne cura la comunicazione, Pisa Marathon e CTS Matteotti. La manifestazione gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa e dei Comuni di Vicopisano, Calci, San Giuliano Terme e Terricciola.

Last modified: Novembre 10, 2026