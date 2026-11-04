Sapienza occupata, Bruni replica ad Azione Universitaria: “Da Zucchi una scelta di dialogo”

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Politica

Il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pisa esprime solidarietà al rettore: «Gravi le pressioni sull’autonomia dell’Ateneo».

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa firmato da Enrico Bruni, come segretario provinciale dei giovani democratici di Pisa in risposta alle accuse sgrammaticate che la lista universitaria azione universitaria, legata a fratelli d’Italia, ha mosso contro il rettore Riccardo Zucchi.

«Una scelta che ha dato uno sbocco concreto alla protesta attraverso il confronto». Enrico Bruni, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pisa, difende la decisione del rettore Riccardo Zucchi di autorizzare un’assemblea studentesca e replica alle critiche di Azione Universitaria, intervenuta sulla gestione dell’occupazione della Sapienza.

Bruni contesta in particolare la richiesta rivolta al rettore di fare un passo indietro e l’annuncio di segnalazioni al Ministero e alla Procura. «La scelta del rettore può essere discussa e criticata, come ogni decisione di chi ricopre una responsabilità pubblica», afferma. Ma chiedere le dimissioni di chi sceglie il confronto, sostiene, «rivela un’idea dell’autonomia universitaria subordinata alle indicazioni di un partito».

Nel comunicato, il segretario dei Giovani Democratici racconta di essere stato in Sapienza a studiare durante l’occupazione. Descrive un’aula studio allestita nell’atrio e aperta a tutti, insieme ad attività di pulizia degli spazi e alla preparazione di una merenda sociale.

Secondo la sua ricostruzione, alla notizia dell’autorizzazione dell’assemblea per lunedì 9 novembre, dalle 12 alle 15, sarebbe seguita la comunicazione della possibilità di liberare gli spazi per consentire la ripresa delle attività didattiche.

Bruni respinge inoltre il paragone, utilizzato da Azione Universitaria, tra gli occupanti e i ladri in un’abitazione. «Quelle ragazze e quei ragazzi fanno parte della comunità universitaria anche quando protestano, anche quando scelgono forme di mobilitazione che altri contestano. Ascoltarli rientra nelle responsabilità di chi guida l’Ateneo».

Da qui la solidarietà a Zucchi e il giudizio positivo sulla mediazione: «Ha consentito di portare le ragioni della protesta in un’assemblea aperta al confronto e ha favorito la ripresa della didattica», dichiara Bruni, sottolineando che questo risultato tutela anche chi voleva tornare a seguire le lezioni.

In conclusione, il segretario provinciale dei Giovani Democratici invita a difendere il diritto allo studio anche sul piano dei finanziamenti, rivolgendo una critica alle scelte del Governo sulle risorse destinate all’università.

Last modified: Novembre 4, 2026