Sapienza occupata, Azione Universitaria contro Zucchi: “Ripristinare le lezioni del 9 novembre”

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Il gruppo contesta la sospensione delle attività didattiche per l’assemblea e annuncia segnalazioni al Ministero e alle autorità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Azione Universitaria.

Azione Universitaria Pisa critica il rettore Riccardo Zucchi per la gestione dell’occupazione del Palazzo della Sapienza e chiede il ripristino delle lezioni di lunedì 9 novembre, che, secondo quanto riferito dal gruppo, sono state sospese dalle 9 alle 15.30 per consentire lo svolgimento di un’assemblea degli occupanti.

«Un Magnifico Rettore dovrebbe essere il primo garante della legalità e del diritto allo studio», sostiene l’associazione studentesca, accusando l’Ateneo di adeguare le proprie attività alle richieste di chi occupa gli spazi.

Il gruppo contesta anche l’incontro tra il rettore e gli occupanti e richiama le conseguenze dell’occupazione sulle attività universitarie, tra cui l’interruzione di un convegno scientifico internazionale, riportata nel comunicato.

«Nessuno mette in discussione il diritto di manifestare», afferma Azione Universitaria, sostenendo però che la protesta non possa impedire alla comunità accademica di utilizzare gli spazi e partecipare alle lezioni.

Nel documento il gruppo richiama inoltre l’obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e ritiene che le condotte degli occupanti possano configurare ipotesi di invasione di edifici e interruzione di pubblico servizio. Si tratta delle valutazioni espresse dall’associazione, che annuncia iniziative per chiedere l’accertamento di eventuali responsabilità.

Azione Universitaria chiederà formalmente al rettore di rivedere la decisione, ripristinare le lezioni e segnalare alle autorità i fatti penalmente rilevanti. Il gruppo annuncia anche una comunicazione al Ministero dell’Università e della Ricerca, alla Procura della Repubblica, al Prefetto e al Questore, valutando la presentazione di un esposto.

«L’Università di Pisa appartiene agli studenti, ai docenti e a tutta la comunità accademica», conclude il nucleo pisano, arrivando a chiedere a Zucchi un passo indietro qualora non intenda assumere le iniziative sollecitate.

Last modified: Novembre 3, 2026