Santiago Pierotti operato alla Casa di Cura di San Rossore: intervento perfettamente riuscito

Written by Redazione• 4:22 pm• Pisa, Attualità, Sport

Il calciatore è stato operato dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli

PISA – Il calciatore Santiago Pierotti, esterno offensivo dell’U.S. Lecce, è stato sottoposto questa mattina presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del malleolo mediale e artroscopia della caviglia destra, a seguito della frattura composta riportata in allenamento lo scorso ottobre.

Come confermato dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, specialisti di riferimento nella chirurgia ortopedica del piede e della caviglia, che hanno eseguito l’intervento questa mattina, l’operazione è perfettamente riuscita.

Il Prof. Niek Van Dijk, riconosciuto quale luminare mondiale nella chirurgia del piede e della caviglia, opera in Italia esclusivamente presso la Clinica San Rossore, sempre in squadra con la Dott.ssa Giulia Favilli, autorevole specialista nello stesso ambito chirurgico. Entrambi hanno operato numerosi campioni del calcio e grandi atleti di diverse discipline.

La Casa di Cura San Rossore rappresenta un’eccellenza in campo medico e chirurgico grazie a professionisti di importanza internazionale, che garantiscono competenze di elevato profilo anche nella cura degli atleti.

L’impegno della Casa di Cura San Rossore nella medicina dello sport si estende al San Rossore Sport Village, centro di medicina sportiva e preparazione atletica che accoglie numerosi atleti, anche olimpionici, che testimoniano ulteriormente il legame della struttura con lo sport e con la valorizzazione dell’eccellenza atletica.

Last modified: Novembre 5, 2026