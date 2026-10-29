Sant’Ermete, dal 3 novembre cavalcavia chiuso verso Ospedaletto. Stop totale da gennaio

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Fino al 31 dicembre resterà aperta la corsia verso Pisa. Le limitazioni servono a completare la passerella ciclopedonale, prevista entro marzo 2027

PISA – Da martedì 3 novembre al 31 dicembre 2026 sarà chiusa la corsia del cavalcavia di Sant’Ermete nord in direzione Ospedaletto. Il provvedimento consentirà una nuova fase dei lavori per la passerella ciclopedonale sulla via Emilia.

Resterà percorribile la corsia in direzione Pisa, garantendo il transito dei veicoli in uscita dal quartiere. Da gennaio 2027 è invece prevista la chiusura completa in entrambe le direzioni, per le lavorazioni conclusive. Il completamento dell’intervento è programmato entro il 31 marzo 2027.

La prima fase riguarderà l’adeguamento delle barriere di sicurezza: rete e parapetto esistenti saranno sostituiti con nuove protezioni e barriere bordo ponte idonee al contenimento anche dei mezzi pesanti. Le installazioni interesseranno entrambi i lati del cavalcavia, per 54 metri ciascuno.

L’opera rientra nel progetto della passerella ciclopedonale di Sant’Ermete, finanziato con 4,3 milioni di euro: 4,1 milioni attraverso il Bando Periferie e 200mila euro dal Comune, che ha sostenuto anche gli oneri delle modifiche necessarie per le interferenze ferroviarie.

Nei mesi scorsi sono state completate le fondazioni e le opere di sostegno degli accessi sui lati di La Cella e Sant’Ermete. Dopo la riapertura del cavalcavia del 30 luglio, il cantiere è proseguito nelle aree laterali.

Tra gennaio e marzo si procederà all’assemblaggio, al montaggio e al varo della struttura metallica, oltre alle opere di completamento.

La passerella correrà parallelamente al cavalcavia esistente e sarà lunga 49,50 metri, con una larghezza di 3,40 metri. Avrà due scale e due ascensori, accessibili alle persone con disabilità e adatti al trasporto delle biciclette, per rendere più sicuri i collegamenti tra i due quartieri.

Last modified: Ottobre 29, 2026