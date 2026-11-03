Santa Maria della Spina, concluso il restauro da 175mila euro: riapertura e nuovo video sulla storia della chiesa

Written by Redazione• 1:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Interventi su guglie, marmi, portoni e vetrate. Fondazione Pisa ha contribuito con 115mila euro, mentre l’Inner Wheel Club Pisa ha sostenuto il recupero delle porte

PISA – Santa Maria della Spina celebra la conclusione dei lavori di restauro, avviati nel marzo scorso. La cerimonia di riapertura si è svolta martedì 3 novembre, nella chiesa sul Lungarno Gambacorti, alla presenza delle istituzioni e dei soggetti che hanno contribuito all’intervento.

L’investimento complessivo è stato di 175mila euro, di cui 115mila finanziati dalla Fondazione Pisa e la parte restante con risorse comunali. L’Inner Wheel Club Pisa ha inoltre sostenuto, attraverso una raccolta fondi, il recupero dei portoni in legno.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Conti, il vicesindaco e assessore alla Cultura Filippo Bedini, il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso, l’arciprete della Cattedrale monsignor Giuliano Catarsi, la presidente dell’Inner Wheel Club Pisa Franca Carmela Paola Zita Mazzeo e la past president Isabella Fanti Latella.

Guglie, marmi e vetrate: gli interventi

Una parte significativa del restauro ha riguardato le superfici marmoree esterne, con particolare attenzione al lato est, alle tre guglie e al timpano retrostante. Le lavorazioni hanno compreso pulitura, stuccatura, riadesione di frammenti e lastre, revisione degli ancoraggi degli elementi scultorei e trattamento delle parti metalliche.

Sono stati recuperati anche i due portoni d’ingresso e i due laterali, con lavorazioni conservative e finiture protettive per il legno. Sulle vetrate artistiche si è intervenuti risigillando gli infissi e sostituendo alcuni elementi rotti.

«Il restauro consente di preservare un monumento di straordinaria bellezza e di metterne nuovamente in risalto le caratteristiche architettoniche», sottolinea Conti. Il sindaco ha richiamato anche il progetto comunale da 7,7 milioni di euro per il rinnovo dell’illuminazione pubblica, che comprende interventi dedicati alla Spina e ad altri luoghi rappresentativi della città.

Un video per conoscere la chiesa

Durante la cerimonia è stato presentato “Santa Maria della Spina. La Chiesa invisibile”, video ideato, diretto e coordinato da Massimo Gasperini, autore anche del rilevamento architettonico e dei modelli architettonici e urbani.

Il progetto comprende i modelli 3D ricostruttivi e le animazioni di Stefano Bertelli, le riprese e il montaggio di Francesco Cappello, l’approfondimento sulla teoria di Fibonacci di Marco Guerrazzi e la consulenza iconografica e storico-artistica di Mariagiulia Burresi. Il filmato sarà visibile sul monitor all’interno della chiesa.

Bedini ha ricordato che, anche durante i lavori, la Spina ha continuato ad accogliere mostre e visitatori. Il prossimo obiettivo sarà il recupero degli arredi storici, tra cui panche e inginocchiatoi, per ricollocarli nell’edificio.

Il sostegno al patrimonio culturale

Del Corso ha collegato l’intervento al nuovo Documento Programmatico Previsionale 2027-2029 della Fondazione Pisa, che prevede 13 milioni di euro annui per il territorio, tre milioni in più rispetto alla precedente programmazione. Di questo incremento, un milione è destinato al settore dei Beni culturali.

La presidente dell’Inner Wheel ha infine ricordato il significato del contributo del club: «Le porte sono il primo incontro con un luogo: accolgono, custodiscono, invitano a entrare. Sono una soglia tra il presente e la memoria».

Last modified: Novembre 3, 2026