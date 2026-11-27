Sabato 28 novembre l’Associazione Gruppi Micologici Toscani presenta la collezione nella sede di via Turi 8. Nel pomeriggio l’erbario sarà aperto al pubblico dalle 15 alle 17.
SANTA CROCE SULL’ARNO- L’Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT) inaugura sabato 28 novembre il suo erbario micologico, che custodisce oltre 15 mila campioni di funghi a disposizione degli studiosi. La collezione è cresciuta dal 2017, quando l’associazione ha recuperato i materiali di un precedente progetto di censimento e mappatura dei funghi che crescono in superficie.
L’erbario è curato da Alessandra Matteini, che lavora con Andrea Cristiano, Alessio Pierotti e Renzo Trassinelli. Il gruppo ha organizzato un convegno nazionale sulla valorizzazione degli erbari micologici e collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell’ambito di una rete per lo studio della diversità dei funghi.
All’inaugurazione interverrà Lorenzo Peruzzi, presidente del Sistema museale dell’Università di Pisa e direttore dell’Orto e Museo botanico dell’Ateneo, con un intervento sul valore degli erbari come archivi per la ricerca. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Santa Croce sull’Arno.
Dopo la cerimonia, la collezione sarà visitabile dalle 15 alle 17 nella sede dell’associazione, in via Turi 8.Last modified: Novembre 27, 2026