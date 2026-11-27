Written by Redazione• 8:27 am• Santa Croce sull'Arno

Sabato 28 novembre l’Associazione Gruppi Micologici Toscani presenta la collezione nella sede di via Turi 8. Nel pomeriggio l’erbario sarà aperto al pubblico dalle 15 alle 17.

SANTA CROCE SULL’ARNO- L’Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT) inaugura sabato 28 novembre il suo erbario micologico, che custodisce oltre 15 mila campioni di funghi a disposizione degli studiosi. La collezione è cresciuta dal 2017, quando l’associazione ha recuperato i materiali di un precedente progetto di censimento e mappatura dei funghi che crescono in superficie.

L’erbario è curato da Alessandra Matteini, che lavora con Andrea Cristiano, Alessio Pierotti e Renzo Trassinelli. Il gruppo ha organizzato un convegno nazionale sulla valorizzazione degli erbari micologici e collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell’ambito di una rete per lo studio della diversità dei funghi.

All’inaugurazione interverrà Lorenzo Peruzzi, presidente del Sistema museale dell’Università di Pisa e direttore dell’Orto e Museo botanico dell’Ateneo, con un intervento sul valore degli erbari come archivi per la ricerca. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Dopo la cerimonia, la collezione sarà visitabile dalle 15 alle 17 nella sede dell’associazione, in via Turi 8.

Last modified: Novembre 27, 2026