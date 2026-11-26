Il vicecapogruppo di Pisa al Centro chiede al consigliere del Pd di chiarire la sua posizione e sollecita garanzie urbanistiche per il futuro dell’area, a ridosso di piazza del Duomo.
PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Vouk (Pisa al Centro).
I tempi della vendita del complesso ospedaliero di Santa Chiara tornano al centro del confronto politico. Lorenzo Vouk, consigliere comunale e vicecapogruppo di Pisa al Centro, contesta al consigliere del Pd Marco Biondi di aver cambiato posizione nel giro di pochi giorni.
Secondo la ricostruzione di Vouk, il 22 novembre Biondi aveva condiviso la linea del presidente della Regione Eugenio Giani, favorevole a una vendita in blocco in tempi rapidi per reperire risorse da destinare al nuovo ospedale di Cisanello. Nelle dichiarazioni successive, riferisce Vouk, il consigliere del Pd avrebbe invece invitato a procedere senza fretta. «Una giravolta politica che merita una spiegazione ai cittadini», sostiene Vouk.
Per il consigliere di maggioranza, il dibattito riguarda anche le destinazioni future dei dodici ettari del Santa Chiara, al confine con il sito Unesco di piazza del Duomo. Vouk chiede che le esigenze di finanziamento del cantiere di Cisanello siano valutate insieme alle alternative per la riqualificazione del complesso e alle conseguenze delle scelte urbanistiche per la città.Last modified: Novembre 26, 2026