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Gli architetti pisani si fanno portavoce della richiesta condivisa con ingegneri, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e forestali: «Ampliare il confronto alle competenze del territorio»

PISA- Un tavolo tecnico permanente con il Comune e una nuova giornata di approfondimento per contribuire alle scelte sul futuro del Santa Chiara. È la richiesta avanzata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pisa e provincia, in vista del convegno “Santa Chiara. Una nuova storia”, promosso dall’amministrazione per venerdì 20 novembre.

L’istanza è condivisa con Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali, Ordine dei Geologi e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Le rappresentanze professionali accolgono favorevolmente l’apertura di un dibattito pubblico sulla rigenerazione del complesso ospedaliero. Sottolineano però di non essere coinvolte nel ruolo di relatori e chiedono di ampliare il confronto alle competenze tecniche presenti sul territorio, attraverso un dialogo strutturato e continuativo.

L’obiettivo è contribuire a individuare i requisiti progettuali irrinunciabili e le destinazioni d’uso più adatte, valorizzando anche la grande area verde del Santa Chiara come spazio di socialità e aggregazione per la città.

A quasi vent’anni dall’aggiudicazione del progetto di David Chipperfield, secondo l’Ordine occorre valutare quali indirizzi del piano di recupero restino validi e quali debbano essere aggiornati alla luce delle necessità attuali.

La trasformazione viene descritta come un passaggio decisivo per Pisa, destinato a incidere sulla qualità della vita della comunità e delle generazioni future.

«Un luogo nato per prendersi cura della salute della collettività non dovrebbe snaturarsi nella sua essenza stessa», sottolineano gli architetti. Anche cambiando destinazione, il complesso dovrebbe quindi «continuare a generare benessere per la comunità tutta».

Last modified: Novembre 19, 2026