Written by Redazione• 7:25 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 20 novembre all’Auditorium Toniolo il convegno promosso dal Comune. Conti: “Il progetto di recupero urbano più importante dei prossimi anni riguarda tutta la città“

PISA – Quasi dodici ettari nel centro storico, a pochi passi da piazza dei Miracoli, da ripensare con il progressivo trasferimento delle attività ospedaliere a Cisanello. Il futuro del Santa Chiara sarà al centro del convegno pubblico “Santa Chiara, una nuova storia”, in programma venerdì 20 novembre all’Auditorium Giuseppe Toniolo, in piazza dell’Arcivescovado.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa, con la media partnership del Sole 24 Ore, per discutere l’aggiornamento del Piano di recupero e le possibili funzioni da insediare nel complesso.

«Quello del Santa Chiara è il progetto di recupero urbano più importante che la città ha davanti per i prossimi anni», dichiara il sindaco Michele Conti. «Le scelte che faremo riguardano il quartiere di Santa Maria, il rapporto con piazza dei Miracoli e il modo in cui i pisani vivranno una parte del centro storico finora occupata dall’ospedale».

Il confronto partirà dal Piano di recupero approvato nel 2013, valido fino al gennaio 2030 e nato dal concorso internazionale vinto da David Chipperfield. Tra gli elementi richiamati dall’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli figurano il collegamento porticato tra via Nicola Pisano e piazza dei Miracoli, la conservazione degli edifici tutelati e il sistema del verde.

L’obiettivo indicato è rafforzare i collegamenti con il centro storico fino alla zona della Cittadella, prevedendo spazi verdi pubblici e percorsi pedonali e ciclabili, in relazione con l’Orto Botanico e il Parco della Cittadella.

Da approfondire anche la possibilità di suddividere il recupero in pochi lotti, per intervenire progressivamente sugli immobili liberati, e l’ipotesi di realizzare un centro congressi nella Scuola Medica, collegato alle attività universitarie e di ricerca e compatibile con i vincoli di tutela.

Il programma inizierà alle 9 con l’accoglienza e la registrazione. Dalle 9.30 sono previsti i saluti istituzionali, con rappresentanti di Comune, Regione, Opera della Primaziale, Soprintendenza, università e Cnr.

Alle 10.45 la sessione “Il recupero del Santa Chiara” affronterà scenari progettuali e destinazioni dell’area. Interverranno Massimo Dringoli, la direttrice dell’Aoup Katia Belvedere, Salvatore Esposito, amministratore delegato di Finso, Anselmo De Titta, amministratore delegato di Marina Development Corporation, e Barbara Da Rin, senior consultant di TEHA Group. Alle 12 dibattito e conclusioni.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per partecipare è possibile scrivere a cerimoniale@comune.pisa.it.

Last modified: Novembre 16, 2026