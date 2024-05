Santa Chiara. Biondi (PD): “Il Comune di Pisa aumenterà fino a 100 euro il parcheggio per medici ed infermieri”

Scritto da admin• 1:19 pm• Pisa, Politica

PISA – “Pisamo ci riprova. Dal 18 giugno Pisamo – così esordisce il consigliere DEM Marco Biondi – non intende mantenere la convenzione per il parcheggio di via Cammeo per i dipendenti ospedalieri, medici e infermieri, che lavorano nel presidio del Santa Chiara”.



“Ogni anno il Comune e Pisamo con l’arrivo di giugno e dei turisti provano a cancellare la convenzione, dimenticandosi delle promesse fatte e dell’impegno che il personale ospedaliero aveva fatto nella battaglia contro il covid-19, rischiando quotidianamente la propria vita.

Ancora una volta mi schiero contro questa scelta che va a penalizzare il personale sanitario che ha combattuto in prima linea contro il covid-19 e che giornalmente si impegna per la cura della nostra salute. Attualmente la convenzione prevede un costo mensile per il personale ospedaliero di 25 euro, dal 18 giugno questo accordo per Pisamo verrebbe meno e il costo diventerebbe di circa 100 euro. Dopo che l’emergenza sanitaria è rimasta alle nostre spalle – afferma il consigliere Biondi – i soldi dei dipendenti ospedalieri fanno meno gola di quelli dei turisti e così per i medici e gli infermieri del Santa Chiara si ritorna alla situazione ante-Covid dimenticandosi delle tante promesse fatte dal sindaco Conti durante il lockdown. Un modo non corretto soprattutto nei confronti di una categoria, quella dei medici e degli infermieri, che da sempre opera in grande difficoltà rischiando quotidianamente la propria vita. Ritornare immediatamente all’accordo tra Pisamo e Aoup per la convenzione per i dipendenti ospedalieri che sostano nel parcheggio di Via Cammeo è urgente e quanto mai opportuno anche nella considerazione che i parcheggi limitrofi all’Ospedale del Santa Chiara non sono occupati totalmente dai turisti nemmeno in tempi normali”.

