Sanità Pisa. Petrucci (FdI): “Dopo due mesi manca ancora il Direttore del Pronto Soccorso a Cisanello. La Regione intervenga subito”

Written by Redazione• 6:35 am• Pisa, Politica

PISA – “Il Pronto Soccorso di Cisanello si trova in una situazione drammatica e non può più attendere. Da due mesi conosciamo gli esiti del concorso per il nuovo direttore, ma non sappiamo ancora se chi ha vinto intenda accettare o meno l’incarico. È inaccettabile che un ospedale di tale importanza rimanga senza una guida fondamentale“, Lo fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci a seguito di un sopralluogo presso il Pronto Soccorso di Cisanello.



“La situazione è nota da tempo: il dottor Santini, storico direttore del Pronto Soccorso, è andato in pensione a dicembre 2025. Per espletare il concorso per il nuovo direttore si è dovuto attendere il mese di maggio. Gli esiti della gara sono noti dal 21 maggio scorso, ma a distanza di due mesi esatti brancoliamo ancora nel buio.

Non sappiamo se chi ha vinto accetterà la nomina o se si dovrà scorrere la graduatoria. Nel frattempo, a pagarne le conseguenze sono tutti: i pazienti in attesa di cure, i medici, i tecnici, gli infermieri e gli OSS, costretti a lavorare in condizioni di estrema difficoltà e senza una direzione generale chiara. Senza contare il fatto che la stagione estiva è particolarmente difficoltosa. Rivolgo un appello urgente alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e alla Regione: si alzi il telefono e si chieda immediatamente una risposta certa al vincitore: ‘Accetti o non accetti?’. Non si può continuare a tenere in ostaggio l’intero sistema sanitario pisano. Servono decisioni rapide per rispetto dei lavoratori della sanità e dei cittadini.” Lo fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci a seguito di un sopralluogo presso il Pronto Soccorso di Cisanello“, conclude Petrucci.

Last modified: Luglio 22, 2026