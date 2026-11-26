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Al convegno conclusivo di Proximity Care sono stati presentati i risultati di cinque anni di sperimentazione nel Lucchese. Tra le proposte, screening oncologici con unità mobili e un’assistenza più attiva per le persone con diabete

PISA – Portare gli screening oncologici nei paesi più lontani dai servizi sanitari e seguire le persone con diabete anche tra una visita e l’altra. Sono due delle sei proposte presentate il 26 novembre alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, durante il convegno conclusivo di Proximity Care. In cinque anni il progetto ha coinvolto migliaia di cittadini e operatori in Garfagnana, Media Valle del Serchio e Alta Versilia, dove sono stati sperimentati nuovi modi di organizzare la prevenzione e l’assistenza sul territorio.

Le altre proposte riguardano il coinvolgimento delle comunità attraverso un Osservatorio della popolazione, le iniziative per il benessere dei giovani, la formazione e gli strumenti tecnologici per il personale dell’emergenza-urgenza e delle Case della comunità, e la collaborazione tra amministrazioni ed enti del Terzo settore nella progettazione dei servizi.

Secondo Sabina Nuti, responsabile scientifica di Proximity Care, la sperimentazione ha aumentato la partecipazione agli screening e migliorato la gestione delle patologie croniche. L’obiettivo, ha spiegato, è dare continuità alle esperienze più efficaci, a partire dalla prevenzione e dalle iniziative dedicate ai giovani.

Il progetto è stato realizzato dalla Sant’Anna con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, la Regione Toscana, la Fondazione Monasterio, i Comuni e gli enti del Terzo settore. L’assessora regionale alla sanità Monia Monni ha indicato il prossimo passaggio: individuare risorse e responsabilità per consolidare le attività e valutarne l’estensione ad altre aree della Toscana.

PRoximity Care_attività di ricerca

Last modified: Novembre 26, 2026