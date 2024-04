Sanità: avviato il primo Ambulatorio congiunto per i diabetici nella Casa della Salute di Via Garibaldi a Pisa

Scritto da admin• 10:21 pm• Pisa, Attualità

PISA – Nella Casa della Salute di Via Garibaldi a Pisa è stato avviato il primo ambulatorio congiunto dedicato ai diabetici, frutto della collaborazione tra l’Azienda USL Toscana nord ovest e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Gli specialisti diabetologi delle due aziende si alterneranno settimanalmente per fornire assistenza ai pazienti inviati dai medici di famiglia, sia per diagnosi iniziali che per approfondimenti su patologie già note. Questo nuovo approccio mira a promuovere una medicina di prossimità, integrando servizi territoriali specifici e una sinergia tra medici di famiglia e specialisti.

L’accesso al servizio avviene tramite prenotazione diretta presso il medico di famiglia, che può inviare fino a 50 pazienti al mese, evitando loro di recarsi in ospedale.

La Casa della Salute di Via Garibaldi si conferma così un punto di riferimento per la sanità territoriale, contribuendo all’integrazione professionale e alla vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Last modified: Aprile 15, 2024