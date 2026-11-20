Written by Redazione• 3:36 pm• Cascina, Attualità, Politica

PISA – Il P.S.I chiede che si faccia piena luce sul funzionamento reale dei servizi sanitari a Cascina e sul loro coordinamento con l’ospedale di Cisanello.

L’Amministrazione comunale è chiamata a intervenire in seno alla Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona Pisana per acquisire da Azienda USL Toscana Nord Ovest, AOUP e Regione Toscana dati ufficiali e verificabili.

Per programmare i servizi in modo efficace — misurando l’impatto reale delle scelte organizzative e tecnologiche sulla salute dei cittadini — occorre chiarire con urgenza tre snodi fondamentali:

1. Operatività della Casa della Comunità “Hub” di via De André

Serve rendere noto l’esatto livello dei servizi oggi attivi nella struttura pubblica di Cascina. È indispensabile verificare l’effettiva copertura medica e infermieristica nelle fasce più critiche, prefestive, festive e notturne, l’orario concreto di presenza dei Medici di Medicina Generale e della Continuità Assistenziale, oltre all’attivazione della diagnostica rapida di base, esami del sangue di primo livello ed ECG, necessaria per filtrare i bisogni ed evitare ricorsi impropri al Pronto Soccorso.

2. Integrazione con le strutture convenzionate a Navacchio

Occorre massima trasparenza sui termini operativi, sui volumi di attività e sugli esiti delle prestazioni erogate in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale tra USL, AOUP e Casa di Cura Misericordia di Navacchio (posti letto post-acuti, riabilitazione e diagnostica ambulatoriale). L’obiettivo è capire come queste attività si integrino con la Casa della Comunità di via De André, evitando sia inutili duplicazioni di spesa sia pericolosi vuoti assistenziali.

3. Misure strutturali contro le code al Pronto Soccorso di Cisanello

Il Comune deve pretendere risposte chiare sulle azioni programmate per sbloccare l’attesa prolungata dei pazienti in Pronto Soccorso prima del ricovero. È urgente aumentare i posti letto ospedalieri di area medica e delle cure intermedie, attivare percorsi efficaci di dimissione protetta verso il territorio e procedere con nuove assunzioni dedicate al personale territoriale, senza sguarnire ulteriormente gli organici ospedalieri.

La riforma della sanità territoriale non può restare sulla carta o ridursi a un semplice cambio di insegne i cittadini di Cascina hanno il diritto di sapere se i presidi di prossimità funzionano davvero di notte e nei giorni festivi, e quali impegni concreti sono stati presi per tutelare il personale sanitario e risolvere l’emergenza quotidiana dell’ospedale di Cisanello.

Last modified: Novembre 20, 2026