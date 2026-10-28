San Miniato, “Degustando l’Arte” celebra Collodi: quattro serate a Santa Chiara

Written by Redazione• 1:48 pm• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 4, 11, 18 e 25 novembre incontri, spettacoli e degustazioni per la quinta edizione della rassegna. In chiusura un’asta benefica. Prenotazione obbligatoria.

SAN MINIATO- Arte, teatro, musica e sapori del territorio si incontrano nel segno di Pinocchio. È stata presentata la quinta edizione di “Degustando l’Arte”, in programma il 4, 11, 18 e 25 novembre alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, in via Roma 15.

Quest’anno la rassegna celebra il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, con un percorso che intreccia cultura, memoria e solidarietà.

Si comincia mercoledì 4 novembre con un annullo filatelico dedicato alla ricorrenza, un convegno su Europa e identità contemporanea, performance e degustazioni. Alle 21 andrà in scena “Pinocchio”, della compagnia Ri-creazioni Teatrali.

L’11 novembre spazio alla Fata Turchina, alla presentazione di un libro sulla bandiera europea e allo spettacolo di flamenco “Degustando il Duende”. Il 18 novembre sono previsti incontri letterari, una performance artistica e la proiezione del documentario “Carlo Lorenzini Collodi – Da Montanara a Pinocchio”.

La conclusione, il 25 novembre, coinvolgerà gli studenti delle scuole comunali nel progetto “Tutti leggono Pinocchio e tu?”. In programma anche la presentazione di un libro su Lorenzini e un’asta benefica delle opere della mostra “Pinocchio ed altre storie…”.

Durante tutte le serate sarà possibile visitare il Museo di Santa Chiara, il presepe permanente, l’Archivio storico e la mostra di pittura e scultura curata da Filippo Lotti, in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo. Saranno esposti anche i costumi del Corteo storico di San Miniato.

Per il vicepresidente della Fondazione Vittorio Gabbanini, la manifestazione rappresenta un’occasione per mettere in dialogo cultura, tradizioni e attività economiche locali. Il percorso enogastronomico sarà accompagnato dalla giornalista Francesca Pinochi.

La prenotazione è obbligatoria: informazioni al 0571 43050 oppure scrivendo a segreteria@fcsc.it.

Last modified: Ottobre 28, 2026