Written by Redazione• 4:33 pm• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 29 novembre alle 15.45, nella chiesa della Trasfigurazione, un incontro aperto a tutti sulla vita di coppia e sul significato del matrimonio.

SAN MINIATO BASSO– La parrocchia dei Santi Stefano e Martino ospita suor Roberta Vinerba domenica 29 novembre alle 15.45 nella chiesa della Trasfigurazione. L’incontro fa parte del «Cammino per coppie di sposi» e apre un percorso più ampio dedicato alle famiglie, che in alcuni momenti si affiancherà alle iniziative della diocesi rivolte alle coppie.

Vinerba è teologa, insegna Teologia morale e dirige l’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi. Ha scritto diversi libri e dal 2024 commenta il Vangelo della domenica nel programma «Sulla Strada» di TV2000. Prima di intraprendere la vita religiosa ha cantato nei pianobar e in una formazione jazz, esibendosi in diversi Paesi europei.

Last modified: Novembre 23, 2026