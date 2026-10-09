Written by Ottobre 9, 2026 10:01 am San Miniato, Attualità

San Miniato Basso, acqua sospesa in quattro strade martedì 13 ottobre

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Lavori sulla rete idrica dalle 8.30 alle 12. In caso di maltempo l’intervento slitterà a mercoledì 14 ottobre.

SAN MINIATO – Interruzione dell’erogazione idrica martedì 13 ottobre a San Miniato Basso. Acque comunica che, per consentire lavori sulla rete, dalle ore 8.30 alle 12 mancherà l’acqua nelle vie Manzoni, Fogazzaro, De Amicis e Pascoli.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati a mercoledì 14 ottobre, mantenendo gli stessi orari e modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che, per informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 9, 2026
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