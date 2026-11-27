Written by Redazione• 3:31 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Sessanta mila euro destinati al contributo all’affitto per le famiglie sangiulianesi in difficoltà abitativa. C’è anche questo nella variazione di bilancio da quasi 300mila euro, approvata dal consiglio comunale di giovedì 26 novembre con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione. Nelle prossime settimane sarà predisposto e pubblicato l’avviso con i termini e le modalità di partecipazione, dopodiché sarà possibile cominciare a inoltrare le domande.

“E’ una misura fondamentale per alleviare, almeno, in parte i disagi di tante famiglie che, anche qui a San Giuliano Terme, faticano ad arrivare a fine e a far fronte ai canoni d’affitto a causa dell’aumento continuo del costo della vita mentre i salari restano fermi – ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli-: stiamo facendo il massimo, al pari di molti altri enti locali ma è gravissimo il disimpegno del governo che dal 2023 ha completamente azzerato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato proprio alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto”.

Intanto proseguono gli interventi di riqualificazione e ammodernamento degli alloggi del comune di San Giuliano Terme. Uomini e mezzi sono entrati in azione da alcuni giorni alle case popolari di via Lidice, nella frazione capoluogo di San Giuliano Terme, per la riqualificazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, composto da due appartamenti.

“E’ uno degli edifici Erp storici del comune di San Giuliano Terme dato che è stato costruito negli anni Sessanta e, dunque, ha bisogno di interventi importanti di riqualificazione e ammodernamento – ha spiegato l’assessora alle politiche abitative Candida Pugliese -: per questo abbiamo previsto un investimento importante, di oltre 110mila euro, interamente a carico dell’amministrazione comunale, anche se l’intervento è gestito da Apes”.

Tanti e importanti gli interventi previsti: dal rifacimento delle facciate, del tetto e del marciapiede di fronte all’appartamento a pianto terra, al ripristino della ringhiera della scala fino alla sostituzione del cancello d’ingresso in ferro. “E’ un cantiere rilevante che si protrarrà per qualche mese, ma a lavori finiti restituiremo agli inquilini abitazioni di qualità e moderne – continua Pugliese -. Via Lidice, per altro, è la seconda tappa di un percorso di riqualificazione delle case popolari di proprietà comunale, iniziato qualche mese fa con gli interventi di manutenzione straordinaria agli alloggi Erp di via Toniolo, a Campo, concluso a settembre, dove abbiamo investito 79mila euro. Il percorso proseguirà anche nei prossimi mesi: dopo via Lidice, infatti, sarà la volta delle case popolari di Rigoli, sei appartamenti dell’edificio lungo via del Brennero, su cui investiremo altri 150mila euro per interventi su coperture, facciate, infissi e vano scale oltre alla sistemazione delle aree esterne. Facciamo tutto con risorse comunali perché dal governo, nonostante la casa sia da tempo un’emergenza nazionale, non arriva un euro. Gli enti locali sono lasciati soli a sé stessi”

Nella foto sopra i lavori in corso alle case popolari di via Lidice

Last modified: Novembre 27, 2026