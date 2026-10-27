San Giuliano Terme, scontro tra due auto in via Viviani: una si ribalta sulla carreggiata

Written by Redazione• 7:21 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Incidente stradale nella serata di lunedì 26 ottobre, intorno alle ore 21, in via Giuseppe Viviani, nel comune di San Giuliano Terme, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito del violento impatto, uno dei due veicoli si è ribaltato sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Pisa.

La squadra intervenuta ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso e ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Last modified: Ottobre 27, 2026