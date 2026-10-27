Written by Ottobre 27, 2026 7:21 am Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

San Giuliano Terme, scontro tra due auto in via Viviani: una si ribalta sulla carreggiata

HomePisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano TermeSan Giuliano Terme, scontro tra due auto in via Viviani: una si ribalta sulla carreggiata

SAN GIULIANO TERME – Incidente stradale nella serata di lunedì 26 ottobre, intorno alle ore 21, in via Giuseppe Viviani, nel comune di San Giuliano Terme, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito del violento impatto, uno dei due veicoli si è ribaltato sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Pisa.

La squadra intervenuta ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso e ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Last modified: Ottobre 27, 2026
Previous Story
Carburanti: ecco dove ha retto lo sconto in Toscana
Next Story
L’avversario di turno, la capolista Palermo: un pò di storia dei rosanero dalla nascita ai giorni nostri

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti