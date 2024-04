San Giuliano Terme, presentato il progetto per la nuova Casa della Salute

Scritto da admin• 5:52 pm• San Giuliano Terme, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – È stato presentato il progetto per la nuova Casa della Salute di San Giuliano Terme, che sarà situata in via Martin Luther King 10.



Si tratta di una struttura che amplierà e integrerà i servizi già esistenti, offrendo ai cittadini una serie di servizi tra cui assistenza medica, infermieristica e sociale, anche attraverso la telemedicina. L’obiettivo è creare un luogo inclusivo e di riferimento per la popolazione, con un finanziamento di circa 1,3 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR.

All’evento hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana, il Sindaco di San Giuliano Terme, i rappresentanti della sanità locale e regionale, il Presidente del Consiglio Regionale e altre figure istituzionali. Si è sottolineata l’importanza delle Case di Comunità come punti di riferimento essenziali per la popolazione, con il riconoscimento del lavoro degli operatori sanitari nonostante le sfide.

La nuova Casa di Comunità Spoke avrà una superficie di circa 290 mq e includerà ambulatori medici, una sala d’attesa, spogliatoi, servizi igienici e locali di deposito. Sarà costruita con un’attenzione particolare all’accessibilità per tutti e alla sostenibilità ambientale, con l’installazione di pannelli fotovoltaici per garantire l’efficienza energetica.

I lavori sono previsti per essere completati entro il 2025, seguendo le direttive del PNRR. La progettazione è stata curata da un team esterno supervisionato dall’Azienda USL, con la ditta esecutrice Silca Barsotti S.R.L.

Last modified: Aprile 15, 2024