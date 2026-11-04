San Giuliano Terme, dal 6 novembre torna la guardia medica notturna

Written by Redazione• 2:47 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Il servizio riprenderà alla Casa della Comunità in nuovi locali. La sospensione era stata causata da una perdita d’acqua

SAN GIULIANO TERME – Sarà ripristinato da venerdì 6 novembre il servizio notturno di continuità assistenziale, ex guardia medica, alla Casa della Comunità di San Giuliano Terme. Lo comunica l’Azienda USL Toscana nord ovest, intervenendo dopo le osservazioni del sindaco sulla temporanea sospensione dell’attività.

L’interruzione era stata disposta a seguito di una perdita d’acqua che aveva reso inutilizzabili i locali destinati al servizio. I primi interventi non hanno risolto definitivamente il problema: l’Azienda sanitaria ha quindi riorganizzato gli spazi della struttura, individuando una nuova collocazione.

La modifica della destinazione d’uso di alcuni locali e il successivo riallestimento degli ambienti consentiranno la ripresa regolare dell’attività notturna.

L’USL precisa che, durante la sospensione, l’assistenza notturna è stata garantita dalla vicina sede di Pisa, potenziata con il personale inizialmente destinato a San Giuliano Terme.

La sede sangiulianese è inoltre rimasta aperta per la continuità assistenziale nelle ore diurne di sabato, domenica e prefestivi. Dal lunedì al venerdì è stata assicurata la presenza medica dalle 8 alle 20, secondo i requisiti organizzativi delle Case della Comunità.

Last modified: Novembre 4, 2026