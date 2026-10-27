San Giuliano Terme, assistenti sociali in protesta: assemblea pubblica il 28 ottobre

Written by Redazione• 4:13 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

CUB, COBAS e CLAP denunciano carenze di personale e disagi per le famiglie. Appuntamento alle 16 in piazza Shelley, in vista dello sciopero del 10 novembre

SAN GIULIANO TERME – Un’assemblea pubblica per portare all’attenzione della cittadinanza le difficoltà dei servizi sociali e chiedere nuove assunzioni. Gli assistenti sociali della Zona-Distretto Pisana danno appuntamento a mercoledì 28 ottobre, alle ore 16, in piazza Shelley a San Giuliano Terme, in preparazione dello sciopero del settore proclamato per il 10 novembre.

Secondo quanto denunciano CUB, COBAS e CLAP, a San Giuliano Terme l’organico operativo sarebbe «praticamente azzerato», anche per la mancata sostituzione del personale assente per maternità o dimissionario.

Una situazione che si inserisce nelle criticità dell’intera Zona-Distretto: secondo i dati riportati dai sindacati, a fronte di oltre 200mila abitanti, sarebbero operativi 21 assistenti sociali sui 26 assunti. A complicare il quadro, aggiungono le organizzazioni, sarebbero le difficoltà organizzative successive allo scioglimento della Società della Salute e al ritorno della gestione ai singoli Comuni.

«Lavoratrici e lavoratori sono sottoposti a carichi insostenibili, mentre i cittadini subiscono liste d’attesa interminabili, ritardi nelle urgenze e l’interruzione della continuità assistenziale a famiglie e minori», denunciano CUB, COBAS e CLAP. «Gli assistenti sociali non sono contro la cittadinanza, ma sono professionisti lasciati soli dalle istituzioni».

La richiesta è di intervenire con assunzioni immediate, per garantire continuità ai servizi e tutelare le persone più fragili.

Per il 10 novembre sono annunciati due presidi a Pisa: alle 9 in via Saragat, presso l’ex sede della Società della Salute, e alle 15 sotto il Comune.

Nota: nel testo originale il 10 novembre è indicato come lunedì, ma nel 2026 cade di martedì. Da verificare inoltre il luogo del presidio pomeridiano, riportato come “via XX Settembre”, anziché piazza XX Settembre.

Last modified: Ottobre 27, 2026