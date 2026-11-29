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SAN GIULIANO TERME – Ancora furti nelle abitazioni nelle frazioni del territorio sangiulianese, dopo la violenta rapina a Pappiana di due settimane fa con l’aggressione a due anziani coniugi.

“Sono episodi che, purtroppo, continuano a ripetersi e confermano la necessità che, chi ne ha la responsabilità, rafforzi e potenzi la sicurezza sul nostro territorio – dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli -. Subito dopo quanto accaduto a Pappiana, due settimana fa, abbiamo scritto alla Prefettura per chiedere la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, richiesta reiterata alcuni giorni fa. Purtroppo devo evidenziare con rammarico che quelle richieste non hanno ricevuto risposta di alcun tipo, sono state semplicemente ignorate. E’ una “disattenzione” grave da parte di chi ha la responsabilità primaria della sicurezza sul territorio che lascia il comune da solo a fronteggiare la situazione”.

Sul punto il primo cittadino ricorda che “La Polizia Locale dell’amministrazione comunale sta facendo il massimo: al turno serale del sabato, dalle 20 all’1, ne abbiamo aggiunti altri 48 dal 1° ottobre alla fine dell’anno, con pattuglie in strada dalle 20 alle 24. Ma c’è bisogno di un impegno sinergico maggiore e più forte, guidato da chi ha la responsabilità della sicurezza sul territorio– sottolinea-; stiamo parlando di un diritto universale perché poter vivere serenamente nella propria casa e comunità non può dipendere dalle condizioni economiche e sociali delle persone e garantirlo è una responsabilità pubblica”.

Le richieste sono le stesse esplicitate due settimane fa dopo il grave episodio di Pappiana: “Avremmo voluto discuterle nel Cosp, se solo fosse stato convocato: chiediamo un rafforzamento dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine sul territorio”. Per il sindaco, invero, sarebbe “oltremodo necessario anche potenziare le stazioni dei Carabinieri: sono un presidio di sicurezza fondamentale per il nostro territorio, ma hanno bisogno di uomini e mezzi adeguati. Purtroppo, però, qui la questione è nazionale: è noto, infatti, che sono tantissimi i presidi territoriali dell’Arma con lacune e carenze di mezzi e personale”.

Da mercoledì 9 dicembre entrerà ufficialmente in carica anche il nuovo Prefetto Valerio Massimo Romeo: “Appena sarà pienamente operativo, gli chiederemo un incontro diretto per lavorare a un rafforzamento coordinato dei controlli e della prevenzione. Il comune di San Giuliano Terme – conclude- continuerà a fare fino in fondo la propria parte, chiedendo che altrettanto facciano le istituzioni competenti”.

Last modified: Novembre 29, 2026