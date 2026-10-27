“San Francesco è vivo”, a Pisa il concerto per gli ottocento anni dalla morte del Santo

Written by Redazione• 3:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 29 ottobre alle 21.15, nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, la Cappella musicale della Basilica di Assisi e l’Orchestra da camera fiorentina. Ingresso libero

PISA – La tradizione musicale francescana protagonista nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Giovedì 29 ottobre, alle ore 21.15, si terrà il concerto “San Francesco è vivo”, appuntamento promosso dal Comune di Pisa nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del patrono d’Italia.

A esibirsi saranno la Cappella musicale della Basilica papale di San Francesco d’Assisi e l’Orchestra da camera fiorentina, sotto la direzione del maestro Peter Hrdy, con la partecipazione dell’organista Alessia Cecchetti. L’ingresso è libero.

Il programma propone un percorso attraverso epoche diverse della musica sacra francescana. Saranno eseguite composizioni di padre Francesco Maria Zuccari, maestro di cappella ad Assisi nel Settecento, di padre Domenico Stella, tra i protagonisti del rinnovamento della musica liturgica francescana nel Novecento, e dello stesso Hrdy.

«Si chiudono con un concerto di altissimo livello le numerose occasioni create dal Comune, in proprio e in collaborazione, dedicate all’anniversario degli 800 anni dal transito di San Francesco», dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini, ricordando gli spettacoli, le conferenze, le presentazioni di libri e la rassegna dell’Università sostenuta dall’amministrazione.

Last modified: Ottobre 27, 2026