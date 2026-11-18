Written by Redazione• 8:37 pm• Pisa SC

PISA – Nella giornata di mercoledì 18 novembre nel corso del Media Day organizzato dal Pisa Sporting Club, l’esterno nerazzurro Samuele Angori ha incontrato i giornalisti nella Sala Stampa “Passaponti” dell’Arena Romeo Anconetani.

di Giovanni Manenti

MERITAVAMO DI PIU’. “Durante la sosta abbiano lavorato sodo, pur avendo raccolto meno punti nelle ultime quattro gare, che a mio modo di vedere avremmo meritato di vincere invece che pareggiare, l’unica prestazione sotto tono è stata quella di Avellino e credo che ci sia anche una componente di sfortuna, ma ciò non deve essere un alibi perché sappiamo di avere una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo“.

IL CAMBIO DI RUOLO. “Durante la prima sosta il mister mi ha cambiato ruolo mettendomi come braccetto di sinistra, cosa che non avevo mai fatto ma a cui mi sono sottoposto con passione in quanto credo che ciò serva a migliorarmi avendo anche la possibilità di toccare più palloni“.

PENSO SOLO AL PISA. “Come squadra noi sappiamo quali sono gli obiettivi da raggiungere, dobbiamo essere concentrati e positivi in vista del tour de force di questo finale di girone di andata, mentre dal punto di vista personale sono lusingato dalle notizie di mercato che mi riguardano, ma al momento sto pensando solo al Pisa ed a far bene, anche perché è dalle prestazioni che poi possono venire poi le offerte“.

LA FASE DIFENSIVA. “Nella sosta abbiamo lavorato molto anche sulla fase difensiva, ma io credo che sia più una questione di squadra che non di un singolo giocatore o di un reparto, non ritenendo che vi sia troppa supponenza rispetto al nostro valore, poiché la forza la devi dimostrare sul campo e non a parole e sono certo che lo dimostreremo fin da sabato prossimo“.

LA CRESCITA. “Da un punto di vista personale io sono giunto a Pisa proveniente dalla Serie C ed ho avuto la fortuna di disputare due Campionati di Serie B e uno di serie A che logicamente ti fanno migliorare, ma è evidente che i maggiori miglioramenti sono avvenuti nella fase difensiva, specie ora che vengo impiegato come braccetto di sinistra e che mi consente anche di spingere con più velocità“.

IL RITORNO A EMPOLI. “Per me tornare ad Empoli è molto bello avendo degli ottimi ricordi, in quanto vi sono cresciuto a livello giovanile e pertanto mi farà molto piacere ritrovare persone che mi hanno aiutato nel mio percorso professionale“.

ABBIAMO LAVORATO DAL PUNTO DI VISTA ATLETICO. “Durante la sosta abbiamo fatto più carica atletica non avendo partite da giocare, mentre da un punto di vista tattico abbiamo la possibilità di variare il modulo anche a partita in corso, così che la decisione spetta al mister sulla base dell’avversario da affrontare“.

SABATO SARA’ UNA GARA OSTICA. “Per sabato mi aspetto una gara ostica in quanto l’Empoli, al di là della classifica, è una squadra con delle buone individualità e pertanto dovremo essere molto bravi soprattutto nell’approccio alla gara“.

Last modified: Novembre 18, 2026