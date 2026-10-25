Sabato 31 ottobre l’inaugurazione del nuovo Parco di Via Pungilupo a Cisanello

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PISA – Si inaugura sabato 31 ottobre alle ore 11 il nuovo parco di via Pungilupo, la grande area a verde di 11mila metri quadrati realizzata a Cisanello grazie al finanziamento ottenuto con fondi PNRR all’interno del progetto PINQUA “Pisa This” per 4,5 milioni di euro.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore all’attuazione dei progetti PNRR Frida Scarpa, l’assessore ai parchi e verde urbano Virginia Mancini e l’architetto Fabio Daole, dirigente attuazione progetti PNRR. Per la giornata di inaugurazione saranno presenti gli studenti di alcune scuole del quartiere e associazioni sportive che organizzeranno attività per bambini e ragazzi.

“Vogliamo organizzare una giornata di festa per il quartiere e per tutta la città – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – per inaugurare un’area che fino a pochi anni fa era completamente abbandonata e che abbiamo trasformato, grazie ai fondi del PNRR, nel più grande parco urbano di Pisa. Abbiamo realizzato un progetto che ha coniugato rigenerazione ambientale, scurezza idraulica, tutela della biodiversità e benessere sociale: nuove alberature e aree umide a vegetazione spontanea, vasca di laminazione idraulica che raccoglie temporaneamente l’acqua in eccesso durante le forti piogge, spazi di incontro per bambini e aree gioco accessibili e inclusive, piste ciclopedonali che connettono il parco e il quartiere. Un’area enorme nel quartiere di Cisanello che è stata trasformata in un grande polmone verde con oltre 1.600 alberature, che dal prossimo sabato sarà a disposizione di residenti, famiglie, bambini, ragazzi e anziani, mantenendo al tempo stesso le importanti funzioni di area di contenimento delle acque piovane. Invito tutti i cittadini a partecipare per scoprire insieme il nuovo parco urbano”

Last modified: Ottobre 25, 2026