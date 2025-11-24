Sabato 29 novembre porte aperte per le botteghe artigiane: CNA Pisa chiude il 2025 con la quarta tappa di Artour Itinerante

Written by admin• 10:37 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Tessuti, pietre, riflessi di luce. E poi mani sapienti, gesti precisi, storie che attraversano generazioni. Sabato 29 novembre, dalle 15 CNA Pisa porta nel cuore del centro storico cittadino la quarta e ultima tappa del 2025 di Artour Itinerante, il format che sta ridisegnando il rapporto tra artigianato artistico, territorio e turismo.

Dopo San Miniato e Volterra, il progetto torna nella città della Torre per offrire un’esperienza immersiva tra botteghe d’autore, mestieri d’arte e tradizioni che resistono al tempo. Non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio viaggio dentro i luoghi dove nascono pezzi unici, dove il saper fare si tramanda e si rinnova ogni giorno.

L’appuntamento pisano – dal titolo “Mani d’Autore: Creazioni tra Tessuti, Pietre e Riflessi” – coinvolgerà quattro eccellenze dell’artigianato locale: Laura de Cesare, tessitrice e disegnatrice di tessuti; Orocolore di Lucetta Lucarelli, specializzata in paralumi artigianali tra memoria e design; NAR Blu, creatività su tessuto tra arte e natura; e Stenia Scarselli, che progetta e realizza gioielli contemporanei.

A guidare il percorso sarà City Grand Tour, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario tra le botteghe storiche, con momenti di incontro diretto con gli artigiani, dimostrazioni dal vivo e racconti autentici. L’esperienza si concluderà con una degustazione della tipica Torta co’ Bischeri, a cura della storica Pasticceria Tripoli.

Ritrovo alle 15 in Piazza Stazione Leopolda. Ingresso gratuito su prenotazione (fino a esaurimento posti) tramite apposito Google Form.

Dietro Artour Itinerante c’è una scelta strategica di CNA Pisa, che ha deciso di mettere al centro un comparto troppo spesso invisibile. “L’artigianato artistico ha sempre sofferto di scarsa attenzione e poca rilevanza – spiega Sabrina Perondi, Coordinatrice sindacale Artigianato artistico e tradizionale area Val di Cecina CNA Pisa – Abbiamo voluto accendere una lente di ingrandimento su questo patrimonio, rispondendo a un’esigenza concreta che arriva direttamente dalle aziende artigiane. E la loro risposta è stata chiara: ‘Finalmente veniamo valorizzati!'”

Il punto di forza del format sta nel suo approccio innovativo: niente mercatini, niente stand espositivi. “Il nostro obiettivo è portare i visitatori, i turisti, direttamente nelle botteghe dove si svolge il lavoro quotidiano – continua Perondi – Vivere con gli artigiani un momento della lavorazione, vedere nascere un oggetto sotto i propri occhi: questo è il massimo della visibilità per loro. Non è solo promozione, è condivisione autentica di un mestiere, di una passione che dà forma alla bellezza.”

Il progetto si inserisce in una visione più ampia: quella di un turismo esperienziale e di qualità, che cerca autenticità e vuole andare oltre la superficie. “Il turista oggi non si ferma a una foto davanti a un monumento, vuole capire cosa c’è dietro un oggetto, incontrare chi lo crea, entrare nei laboratori, conoscere i materiali. Artour Itinerante risponde esattamente a questa domanda, valorizzando un patrimonio silenzioso ma prezioso che rende Pisa e il suo territorio unici.”

Dopo la tappa pisana, che chiude un 2025 ricco di appuntamenti ed esperienze, Artour Itinerante proseguirà nel 2026 con nuove tappe in altri borghi della provincia, per continuare a promuovere il patrimonio artigianale e culturale locale attraverso questo innovativo modello di valorizzazione.

