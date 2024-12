Sabato 14 dicembre riprendono le lezioni del Dott. Panchetti all’Istituto Galilei-Pacinotti di Pisa

Written by admin• 5:04 pm• Cultura, Pisa

PISA – Dopo l’inaugurazione avvenuta il 24 ottobre scorso del terzo corso della Scuola Lorenzo Ravagni, scuola di formazione e riflessione politica a chiara vocazione europeista, sabato 14 dicembre (ore 9, l’Istituto Galilei-Pacinotti di Pisa) riprenderanno le lezioni col dott. Luca Panchetti, cardiologo del CNR che intratterrà gli studenti su: Il sistema sanitario tra pubblico e privato: pro e contro del modello politico democratico e gli imperativi dell’UE”.



A seguire la lezione del dott. Maurizio Cecchini, anch’egli cardiologo e Presidente della Cecchini Cuore ONLUS, che illustrerà l’uso del defibrillatore come strumento fondamentale per salvare la vita in caso di arresto cardiaco. A coordinare la mattinata di lezioni, la prof.ssa Lucia Pavesi, socio fondatore della Scuola Lorenzo Ravagni. Il terzo corso, che si sta svolgendo sotto la Direzione della prof. Gabriella Giuliani ed il Presidente della Scuola Lorenzo Ravagni, dott. Attilio Zifaro, avrà il suo epilogo nella sala delle Baleari del Comune di Pisa il 12 aprile 2025 con la discussione delle tesine da parte degli studenti e relativo attestato di partecipazione degli stessi dalla Massima Autorità presente.

