Written by Redazione• 2:47 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

La startup, nata nel 2023, si trasferisce in via Garibaldi dopo due anni in un coworking a Santa Maria a Monte. Nei nuovi spazi sono previsti anche workshop e incontri di formazione

CALCINAIA – Romiltec ha inaugurato sabato 21 novembre la nuova sede in via Garibaldi 108/B. Al taglio del nastro hanno partecipato il vicesindaco Flavio Tani, il fondatore e amministratore delegato Rocco Milluzzo e Cetty Scirè, che si occupa di amministrazione e branding.

La società conta sette persone e si occupa di sviluppo software, integrazione dell’intelligenza artificiale e gestione di infrastrutture cloud. I lavori per la nuova sede sono iniziati a maggio e il gruppo ha montato direttamente gli arredi. «Siamo artigiani del software, e questa piccola casa ci rappresenta», ha detto Milluzzo, annunciando che gli spazi ospiteranno anche attività di formazione. Romiltec aveva ricevuto a inizio anno la menzione speciale Forti Holding alla finale del premio CambiaMenti di CNA.

Durante l’inaugurazione gli ospiti hanno contribuito a scrivere Il porto della luce ritrovata, una storia ambientata in un piccolo porto italiano. Da un telefono passato di mano in mano proponevano come proseguire il racconto. I modelli di intelligenza artificiale, eseguiti sui server dell’azienda, integravano i suggerimenti nella trama e generavano le illustrazioni, proiettate in sala man mano che la storia prendeva forma.

Leggi il racconto collettivo.

Last modified: Novembre 26, 2026