Rocca di Ripafratta, procedono i lavori per migliorarne l’accessibilità

Written by Redazione• 1:35 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Procedono i lavori per il miglioramento dell’accessibilità della Rocca di Ripafratta, uno degli interventi più attesi dalla comunità e finalizzato a restituire piena fruibilità a uno dei monumenti simbolo del territorio.

Le prime lavorazioni hanno riguardato la sistemazione della strada comunale di accesso, propedeutica alla messa in sicurezza delle aree di cantiere. Si è partiti con la pulizia e il disboscamento selettivo, con il taglio della vegetazione arbustiva e arborea e la rimozione delle ceppaie, per liberare il tracciato e garantire l’accessibilità alle aree di lavoro. Lungo il percorso sono stati poi eseguiti interventi di ingegneria naturalistica, con opere di contenimento e regolarizzazione dei versanti realizzate mediante palificate in legno e sistemazione del terreno. Completata anche la sostituzione della rete metallica di recinzione lungo il confine con la proprietà privata, in adiacenza alla strada di accesso.

Le attività di pulizia e rimozione della vegetazione infestante – con particolare attenzione agli apparati radicali presenti a ridosso e all’interno delle murature – hanno interessato l’intera area di accesso alla Rocca, il piano superiore del Rivellino, il corridoio di accesso e l’area interna fino all’angolata nord-est.

In vista del prossimo sopralluogo con la Soprintendenza, sono in corso alcune campionature preliminari relative alla ricostruzione del sacco murario, alla stilatura dei giunti e al trattamento della cresta muraria: il sopralluogo servirà a valutare le soluzioni proposte e a definire i successivi step operativi.

Per sostenere le lavorazioni, il trasporto di materiali e attrezzature all’interno della Rocca è avvenuto tramite elicottero, reso necessario dalle condizioni di accessibilità del sito. È stato inoltre completato il montaggio dei ponteggi e del castello di tiro, indispensabili per eseguire gli interventi nel dettaglio.

“Un cantiere complesso – dichiara l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli – che richiede attenzione e competenze specifiche, viste le caratteristiche del sito e il suo valore storico. Stiamo procedendo con metodo, passo dopo passo, in stretto raccordo con la Soprintendenza, perché ogni scelta tecnica sia rispettosa dell’identità del monumento. I risultati di queste prime lavorazioni ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta“.

“La Rocca di Ripafratta è uno dei simboli della nostra comunità – aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli –. Recuperarla, rendendola più accessibile, è un impegno che portiamo avanti con convinzione, di pari passo con il lavoro instancabile della Pro Loco Ripafratta ‘Salviamo La Rocca’ nel far conoscere e vivere questo straordinario territorio. Ne è un esempio la Festa della Rocca, che da domani, venerdì 4 settembre, animerà per tre giorni il borgo con visite guidate, escursioni, sport, musica e buon cibo“.

Mentre il cantiere procede con le sue tempistiche tecniche, la promozione del territorio continua infatti senza sosta grazie alla Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca”, che dal 4 al 6 settembre organizza, con il patrocinio del Comune, la Festa della Rocca e del suo territorio: tre giorni di visite guidate, escursioni, biciclettate, yoga, tiro con l’arco, canoa e kayak, musica dal vivo e sagra. Il programma completo è disponibile su www.ripafratta.it/festa .

Last modified: Settembre 3, 2026