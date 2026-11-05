Robotica e intelligenza artificiale, a Pontedera tre giorni di formazione nazionale

Written by Redazione• 5:41 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

La 49ª edizione del corso SIRI ha riunito ricercatori, tecnici e studenti tra Museo Piaggio, ARTES 4.0 e Istituto di BioRobotica del Sant’Anna.

PONTEDERA – Dalla ricerca nei laboratori all’impiego dei robot in fabbrica, passando per intelligenza artificiale, sicurezza e collaborazione con le persone. Dal 3 al 5 novembre Pontedera ha ospitato la 49ª edizione del Corso nazionale di Automazione Industriale e Robotica, organizzato da SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione.

L’iniziativa, dedicata alla robotica industriale nell’era dell’AI, ha coinvolto ricercatori, docenti, tecnici e studenti provenienti da diverse parti d’Italia. Le attività si sono svolte tra Museo Piaggio, Centro di Competenza ARTES 4.0 e Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, con contributi di rappresentanti di ABB, KUKA, FANUC, Oversonic Robotics, CNR e INAIL.

Tra le personalità coinvolte Paolo Dario, direttore scientifico di ARTES 4.0 e professore emerito del Sant’Anna, e Arturo Baroncelli, socio onorario SIRI e già presidente dell’International Federation of Robotics, entrambi insigniti del premio Engelberger per la robotica.

«A Pontedera la storia industriale della Piaggio si lega oggi ai laboratori e alle strutture che lavorano sulla robotica. È una concentrazione di competenze che considero tra le più alte in Italia», ha dichiarato Domenico Appendino, presidente di SIRI, sottolineando l’importanza del confronto tra chi sviluppa le tecnologie e chi deve integrarle nei processi produttivi.

La prima giornata, al Museo Piaggio, si è aperta con gli interventi di Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio, Appendino, Antonio Frisoli, presidente di ARTES 4.0, e Paolo Dario. Le lezioni hanno affrontato la navigazione dei robot mobili autonomi, la visione tridimensionale, la manipolazione industriale e l’utilizzo dell’AI nel controllo qualità della saldatura.

La seconda giornata, nell’Hub di ARTES 4.0, è stata dedicata alla sicurezza e alle norme sulle applicazioni industriali, con una visita al Centro RoboCom e dimostrazioni di robotica umanoide.

L’ultima giornata si è aperta all’Istituto di BioRobotica, con l’introduzione del direttore Gastone Ciuti. Al centro degli approfondimenti la collaborazione uomo-robot, i sistemi indossabili, la robotica tessile e i sensori tattili, seguiti dalle visite ai laboratori. Nel pomeriggio, ad ARTES 4.0, spazio alle tecnologie tattili e agli esoscheletri per il lavoro. A chiudere il percorso è stata la visita all’Innovation Mile di Pontedera, con alcune startup ospitate dall’incubatore Pontech.

«L’intelligenza artificiale apre nuove possibilità alla robotica, ma un robot deve saper agire nel mondo fisico: percepire un oggetto, afferrarlo e adattare il movimento alla presenza di una persona», ha spiegato Paolo Dario. Per il docente, la sfida è progettare insieme intelligenza, sensori e struttura meccanica, garantendo continuità al percorso che porta dalla ricerca all’impiego delle tecnologie.

Last modified: Novembre 6, 2026