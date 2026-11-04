Written by Novembre 4, 2026 11:31 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Robot in mare senza GPS: dall’Università di Pisa un algoritmo ispirato alle tartarughe

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGERobot in mare senza GPS: dall’Università di Pisa un algoritmo ispirato alle tartarughe

Lo studio con l’Instituto Superior Técnico di Lisbona sfrutta il campo magnetico terrestre per orientarsi senza mappe precostruite. I primi risultati arrivano dalle simulazioni.

PISA – Navigare in mare senza GPS e senza mappe geomagnetiche precostruite, prendendo esempio dalle tartarughe marine. È l’obiettivo dell’algoritmo sviluppato dall’Università di Pisa, in collaborazione con l’Instituto Superior Técnico di Lisbona, e descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Ocean Engineering.

Il sistema utilizza le misurazioni locali del campo magnetico terrestre e la conoscenza preliminare della “firma magnetica” della destinazione, costituita dai valori di intensità e inclinazione del campo. Il veicolo può così individuare progressivamente la direzione da seguire, senza disporre di una mappa completa dell’ambiente.

Per mettere alla prova l’approccio, i ricercatori hanno preso come riferimento le migrazioni delle tartarughe verdi tra l’Isola di Ascensione e le coste del Brasile. Nelle prime simulazioni, i percorsi dei robot sono risultati molto simili a quelli degli animali.

«Diversi studi hanno mostrato che le tartarughe marine sono sensibili alle variazioni di intensità e di inclinazione del campo magnetico terrestre», spiega Paolo Luschi, docente di Zoologia al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Questa capacità può aiutarle a orientarsi rispetto alla destinazione. La ricerca si è quindi chiesta se un meccanismo analogo potesse offrire prestazioni utili anche ai veicoli marini autonomi.

«L’idea centrale è consentire al veicolo di apprendere la direzione più promettente durante il tragitto, invece di affidarsi a una rappresentazione completa dell’ambiente fornita da mappe preesistenti», aggiunge Cristiano Cammelletti, dottorando in Robotica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.

Dotato di un magnetometro, il robot misura le variazioni del campo e utilizza come riferimento le caratteristiche magnetiche del luogo da raggiungere. Un approccio pensato soprattutto per le aree oceaniche remote, dove non è garantita la disponibilità di mappe dettagliate e il segnale GPS può essere assente o inaffidabile.

I risultati delle simulazioni aprono prospettive per lo sviluppo di veicoli subacquei autonomi, sistemi di monitoraggio oceanico e missioni di esplorazione in contesti privi di infrastrutture di navigazione.

ZENO SUB
Last modified: Novembre 4, 2026
Previous Story
La Val di Cecina incontra Hopper: alla Blu Book la guida ironica di Vittorio Cotronei
Next Story
Due presunti lupi trovati decapitati, nuovo esposto alla Procura di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti