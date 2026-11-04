Robot in mare senza GPS: dall’Università di Pisa un algoritmo ispirato alle tartarughe

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Lo studio con l’Instituto Superior Técnico di Lisbona sfrutta il campo magnetico terrestre per orientarsi senza mappe precostruite. I primi risultati arrivano dalle simulazioni.

PISA – Navigare in mare senza GPS e senza mappe geomagnetiche precostruite, prendendo esempio dalle tartarughe marine. È l’obiettivo dell’algoritmo sviluppato dall’Università di Pisa, in collaborazione con l’Instituto Superior Técnico di Lisbona, e descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Ocean Engineering.

Il sistema utilizza le misurazioni locali del campo magnetico terrestre e la conoscenza preliminare della “firma magnetica” della destinazione, costituita dai valori di intensità e inclinazione del campo. Il veicolo può così individuare progressivamente la direzione da seguire, senza disporre di una mappa completa dell’ambiente.

Per mettere alla prova l’approccio, i ricercatori hanno preso come riferimento le migrazioni delle tartarughe verdi tra l’Isola di Ascensione e le coste del Brasile. Nelle prime simulazioni, i percorsi dei robot sono risultati molto simili a quelli degli animali.

«Diversi studi hanno mostrato che le tartarughe marine sono sensibili alle variazioni di intensità e di inclinazione del campo magnetico terrestre», spiega Paolo Luschi, docente di Zoologia al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Questa capacità può aiutarle a orientarsi rispetto alla destinazione. La ricerca si è quindi chiesta se un meccanismo analogo potesse offrire prestazioni utili anche ai veicoli marini autonomi.

«L’idea centrale è consentire al veicolo di apprendere la direzione più promettente durante il tragitto, invece di affidarsi a una rappresentazione completa dell’ambiente fornita da mappe preesistenti», aggiunge Cristiano Cammelletti, dottorando in Robotica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.

Dotato di un magnetometro, il robot misura le variazioni del campo e utilizza come riferimento le caratteristiche magnetiche del luogo da raggiungere. Un approccio pensato soprattutto per le aree oceaniche remote, dove non è garantita la disponibilità di mappe dettagliate e il segnale GPS può essere assente o inaffidabile.

I risultati delle simulazioni aprono prospettive per lo sviluppo di veicoli subacquei autonomi, sistemi di monitoraggio oceanico e missioni di esplorazione in contesti privi di infrastrutture di navigazione.

ZENO SUB

Last modified: Novembre 4, 2026