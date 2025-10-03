Il 2 ottobre si è tenuta la tappa bresciana del Roadshow Speciale Italia Expo 2025 Osaka

Written by Leonardo Miraglia• 11:36 am• Italia, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Brescia (giovedì, 3 ottobre 2025) — Mercoledì 2 ottobre, ospitati dal Dottor Stefano Cianci nella residenza nobile di Palazzo Facchi di Brescia, si è tenuta una delle tappe del roadshow Speciale Italia Expo 2025 Osaka di Aerec International dove si è parlato di ben-essere attraverso argomenti specifici legati alla salute ed al benessere sociale spaziando da temi prettamente scientifici ad argomenti legati alla società attuale.

di Leonardo Miraglia

Dopo il cocktail di benvenuto, impreziosito da un’esperienza enogastronomica esclusiva con il pregiato caviale firmato Fabio Palazzi Italy, si sono tenuti i saluti istituzionali e successivamente hanno avuto inizio i lavori.

Hanno aperto il roadshow le parole del Professor Antonio Carlo Galoforo, Consigliere Nazionale e Presidente del Distretto AEREC Brescia, del Dottor Ernesto Carpintieri, Presidente AEREC e del Dottor Claudio Giust, Consigliere Nazionale AEREC, Presidente di Missione Futuro ODV e Console Onorario della Costa d’Avorio che ha posto l’attenzione sull’Organizzazione Umanitaria Internazionale Missione Futuro ODV che sta sviluppando da oltre dieci anni un presidio sanitario a Songon in Costa d’Avorio.

I vari interventi che si sono susseguiti nella serata sono stati i seguenti:

Il Dottor Stefano Cianci, artista, cantante lirico e Domino della Residenza Nobile di Palazzo Facchi, facente, project team World Life Strategies ha parlato di Palazzo Facchi: identità, storia e visione di un luogo simbolico per il Distretto AEREC di Brescia e il progetto World Life Strategie

L' Avvocato Giuliana D'Antuono, consigliera nazionale AEREC, project leader World Life Strategies ha esposto la Relazione World Life Strategies promosso da AEREC al Padiglione Italia ad Expo 2025 Osaka. l'Avvocato ha spiegato come World Life Strategies voglia unire economia, cultura e service in un'unica sfera che nasce dalle persone e dai talenti e che si sviluppa come programma medico scientifico ma anche culturale, sociale ed ambientale e ha sottolineato il fatto che WLS sia stato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come rappresentante italiano ed aggregatore di eccellenze

Il Professor Antonio Carlo Galoforo, medico chirurgo, esperto internazionale e docente universitario di ossigeno-ozono terapia, scientific director World Life Strategies ha trattato il tema de La chiave vincente dell'ozono in medicina e nell'ambiente

Il Dottor Alessandro Gallo, socio e amministratore unico di ByO3 ha spiegato il ruolo dei Rivoluzionari integratori all'ozono

Il Dottor Luigi Della Bora, cerimoniere Distretto AEREC Brescia, amministratore unico Chi Consulting Business Partner e shareholder di Neosperience Health, Innovation Advisor World Life Strategies ha discusso l'argomento de L'intelligenza artificiale per la salute e il benessere sociale

Il Dottor Santo Carbone, consigliere distrettuale AEREC, life science consultant, advanced science, senior advisor World Life Strategies ha sviluppato i temi di Longevity e nutraceutica

I signori Stefano e Manuel Marzi, presidente Associazione Benessere Alcalino Bio e amministratore unico Benessere Alcalino Bio, Advisor World Life Strategies sono intervenuti a proposito de L'Acqua e l'alimentazione alcalina – Per una vita più sana – Per un mondo più sano

Il signor Umberto Macchi, presidente Distretto AEREC di Firenze, CEO Tgital International, project team World Life Strategies ha affrontato l'argomento de Le Nuove frontiere della Comunicazione

Al termine degli interventi si è tenuta un’apericena a buffet nel contesto di un networking informale, accompagnata da acqua alcalina della Benessere Alcalino Bio, dai vini Vignuolo e dall’olio Le 4 Contrade, raccontati dal Cavalier Antonio Giaimis e dalla Dottoressa Daniela Curti, degustatrice ufficiale A.I.S. Italia per vini e olio.

