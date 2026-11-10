Risolvere le controversie con il dialogo: magistrati e avvocati a confronto a Pisa

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Alla Stazione Leopolda l’incontro nazionale sulla mediazione promossa dal giudice. Al centro la collaborazione tra professionisti e la formazione comune

PISA – Trovare un accordo anche quando una causa è già iniziata, con l’aiuto di un mediatore che accompagni le parti nel confronto. È il tema al centro della giornata nazionale promossa dal Coordinamento della Conciliazione Forense, che ha riunito alla Stazione Leopolda magistrati, avvocati, rappresentanti delle istituzioni ed esperti.

L’incontro ha approfondito soprattutto la mediazione demandata dal giudice, il percorso verso il quale il magistrato indirizza le parti durante il processo per cercare una soluzione condivisa della controversia.

«Una mediazione che funziona rende una società meno litigiosa e anche più serena», ha affermato Valerio Fioravanti, presidente del Coordinamento, chiedendo di diffondere questa cultura anche nelle scuole e nelle università.

Simona Baldi, responsabile dell’Organismo di Conciliazione di Pisa, ha sottolineato il valore del confronto tra gli operatori: «La presenza così numerosa degli operatori della mediazione, delle autorità e della magistratura ci permette un confronto vero e ci offre l’occasione di mettere in discussione anche quello che abbiamo fatto finora».

Per Loredana Miccichè, presidente della Corte d’Appello di Firenze, occorre rafforzare il ricorso agli strumenti conciliativi, migliorandone i risultati e sostenendo i magistrati nel loro utilizzo. «Ci vuole un lavoro comune e una formazione comune», ha osservato.

Un cambiamento che coinvolge anche l’avvocatura. Rita Cavezzuti, presidente dell’Unione Distrettuale degli Ordini degli Avvocati della Toscana, ha richiamato la possibilità che un soggetto terzo aiuti le persone e i loro legali a trovare una soluzione capace di soddisfare gli interessi di entrambe le parti.

A evidenziare le caratteristiche del percorso è stato Pietro Beretta Anguissola, responsabile dell’Organismo di Conciliazione di Firenze: gli incontri riservati con il mediatore consentono di approfondire il conflitto e far emergere esigenze che non sempre trovano spazio negli atti processuali.

La giornata si è conclusa con il conferimento del Premio di Studio intitolato all’avvocato Guglielmo Borelli, già presidente del Coordinamento della Conciliazione Forense, ricordato attraverso due borse di studio destinate a giovani laureati, con il coinvolgimento dell’Università Pontificia Antonianum.

Last modified: Novembre 10, 2026