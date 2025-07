Riqualificazione del Fosso Rotina a Filettole, entra nel vivo il cantiere del valore di 427mila euro

Written by admin• 11:27 am• Vecchiano, Attualità

Da mercoledì 9 luglio chiuso al traffico un tratto di Via della Pieve per circa 13 giorni

VECCHIANO – Da mercoledì 9 luglio al via la chiusura totale alla circolazione di Via della Pieve a Filettole, all’altezza del cancello di accesso al resede della scuola primaria Casella della frazione filettolina.

“La chiusura si rende indispensabile per lo svolgimento dei lavori, che entrano nel vivo, per la riqualificazione idraulica del fosso Rotina funzionale alla sicurezza idraulica della scuola Primaria Casella a Filettole“, spiega il Sindaco Massimiliano Angori. “La chiusura al traffico dunque rimarrà in vigore per i successivi 13 giorni, in base al cronoprogramma degli interventi, indicativamente fino al 22 luglio. Le ulteriori modifiche alla viabilità, in base alle valutazioni tecniche, saranno le seguenti: divieto di sosta 0/24 con rimozione dall’intersezione tra Via della Pieve / Viale Gambacorti sino al cantiere dello scavo con passaggio destinato ai residenti; soppressione della circolazione a senso unico a favore di quella a doppio senso sull’intera Via della Pieve e sul tratto terminale di Via della Pace; abbattimento della velocità massima a 30 km/h su tutta Via della Pieve. Il tutto sarà disciplinato da apposita Ordinanza a cura della Polizia Municipale“, aggiunge il primo cittadino.

“I lavori consistono nel prolungamento del Canale Rotina dal giardino della scuola elementare, con attraversamento di via della Pieve, e sbocco a cielo aperto nel campo agricolo di fronte la scuola. Un intervento finalizzato a garantire una sempre maggiore sicurezza idrogeologica per la frazione“, precisa l’Assessore alla Protezione Civile e alla Sicurezza Idrogeologica, Luca Spinesi. “Sarà realizzata anche la scogliera a difesa delle sponde del canale a cielo aperto, all’uscita dello scatolare, per contrastare l’erosione innescata dal flusso delle acque in uscita dallo scatolare stesso“.

“L’intero progetto ha un valore economico complessivo di 427mila euro“, concludono Angori e Spinesi. “Il termine dei lavori in base al cronoprogramma, e salvo imprevisti dovuti anche a cambiamenti meteo avversi, è previsto nella seconda metà del mese di settembre, andando eventualmente a intaccare marginalmente la ripresa delle attività scolastiche, tenendo tuttavia conto che una volta ultimate le lavorazioni la scuola primaria vedrà così rafforzata ulteriormente la sicurezza idraulica dell’area“.

Last modified: Luglio 5, 2025