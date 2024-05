Riqualificazione asse pedonale: prosegue il cantiere da Piazza Cavalieri a Via Santa Maria

Scritto da admin• 8:22 am• Pisa, Attualità

PISA – Il cantiere per la riqualificazione dell’asse pedonale da Piazza Cavalieri a Via Santa Maria, finanziato con 1,5 milioni di euro dai fondi PNRR, prosegue coinvolgendo via Corsica, Piazza Buonamici, via dei Mille e il tratto stradale davanti a Piazza Cavallotti.

Dopo il rifacimento del lastricato di via Corsica e Piazza Buonamici, i lavori in via dei Mille saranno completati entro maggio. Successivamente, il cantiere si sposterà in Piazza Cavallotti per l’ultima fase.

Il Comune di Pisa ha prorogato fino al 31 maggio le modifiche alla viabilità nel quartiere Santa Maria per consentire il completamento dei lavori in via dei Mille, chiusa al traffico veicolare con percorso pedonale protetto. La viabilità alternativa include deviazioni attraverso varie strade, come l’Arco del Gualandi e via Dalmazia.

Le modifiche temporanee alla viabilità includono chiusure, inversioni di senso di marcia e obblighi di svolta in diverse strade, tra cui via dei Mille, via Dalmazia, via Martiri, via Capponi e via Don Gaetano Boschi. Inoltre, sono previsti divieti di sosta con rimozione coatta in diverse vie e piazze coinvolte nei lavori.

Maggio 22, 2024