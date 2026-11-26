Written by Redazione• 8:16 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

La consigliera Mazzarri segnala il caso all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Ambientale

RIPAFRATTA – Rifiuti speciali, sanitari dismessi, materiali edili e sacchi neri abbandonati sul ciglio della strada, proprio a ridosso del muro perimetrale del cimitero di Ripafratta, in via Giovanni Fattori. È questa la situazione di degrado denunciata dalla consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco), che ha inviato una formale segnalazione al Protocollo del Comune di San Giuliano Terme, indirizzata all’Ufficio Ambiente e al Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale.

​La vicenda nasce dalle segnalazioni dei residenti della frazione, che già nei giorni scorsi avevano provveduto a segnalare il problema a Geofor tramite i canali ufficiali. Nonostante la presa in carico da parte del gestore, i cumuli di rifiuti sono rimasti sul posto, deturpando un’area particolarmente delicata e frequentata dai cittadini che si recano a far visita ai propri cari: “È inaccettabile che un luogo di rispetto come l’area adiacente al cimitero di Ripafratta venga trasformato in una discarica a cielo aperto, con abbandoni che comprendono persino sanitari e materiali ingombranti“, dichiara la consigliera Elisabetta Mazzarri.

“I cittadini hanno fatto il loro dovere segnalando tempestivamente il problema a Geofor, ma il degrado persiste. Ho ritenuto doveroso intervenire formalmente scrivendo all’Ufficio Ambiente e alla Polizia Ambientale del Comune per chiedere non solo un rapido coordinamento con il gestore per l’immediata rimozione e bonifica dell’area, ma anche l’avvio di verifiche e accertamenti — incluso l’eventuale controllo delle telecamere di videosorveglianza o l’ispezione del materiale abbandonato — per risalire ai responsabili di questo gesto incivile“.

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La consigliera continuerà a monitorare la situazione affinché l’intervento di pulizia venga eseguito in tempi rapidi e venga garantito un maggiore controllo sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti nelle frazioni.

Last modified: Novembre 24, 2026