Written by Redazione• 1:06 pm• Cascina, Politica

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico–LeD chiede la pulizia dell’area vicino al ponte, verifiche sui presunti scarichi abusivi e strumenti di prevenzione

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – Libertà e Democrazia (LeD) relativo alla situazione di degrado, abbandono di rifiuti e alle segnalazioni di presunti scarichi abusivi nella golena dell’Arno, in prossimità del Ponte di Zambra.

Rifiuti abbandonati lungo l’argine e nella golena dell’Arno, vicino al ponte di Zambra, e segnalazioni di presunti scarichi abusivi, anche di liquami da alcuni camper. È la situazione sulla quale Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia (LeD), ha presentato un’interrogazione consiliare, raccogliendo le segnalazioni di diversi cittadini.

L’atto chiede la pulizia dell’area, controlli mirati per individuare i responsabili e verifiche sugli scarichi segnalati. Tra le misure proposte figurano anche eventuali fototrappole e sistemi di videosorveglianza per prevenire nuovi abbandoni.

«Quello di Zambra è un caso emblematico, ma purtroppo non isolato», sostiene Rollo, secondo il quale situazioni analoghe interesserebbero altre zone del territorio comunale. «Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze o aspettare che siano sempre i cittadini a denunciare ciò che non funziona».

Il consigliere sollecita il coinvolgimento degli enti competenti e interventi accompagnati da scadenze verificabili. «Chi sporca e inquina deve essere individuato e sanzionato», afferma, chiedendo all’Amministrazione di rafforzare prevenzione e vigilanza.

Nel comunicato Rollo critica inoltre l’operato della Giunta, sostenendo che il ripetersi degli episodi e i ritardi nelle risposte evidenzino un problema di capacità amministrativa.

«Il nostro gruppo consiliare continuerà a dare voce ai cittadini e alle cittadine nelle istituzioni, portando le loro istanze e chiedendo soluzioni verificabili», conclude.

Last modified: Novembre 20, 2026